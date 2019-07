Giulia De Lellis spiazza i fan con la notizia del suo imminente ritorno in televisione. In queste ore, l'ex protagonista di Uomini e donne, ha annunciato sulla sua pagina Instagram che molto presto la rivedremo di nuovo sul piccolo schermo, dopo le esperienze maturate nel programma sentimentale di Maria De Filippi, ma anche nella casa del Grande Fratello Vip. Un ritorno che ovviamente ha reso felicissimi i suoi milioni di followers su Instagram anche se la bella Giulia non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul programma che la vedrà protagonista.

Il ritorno di Giulia De Lellis in televisione

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Giulia De Lellis ha sorpreso i suoi fan dicendo loro che finalmente poteva ufficializzare una notizia molto bella che aveva a che fare con la televisione. Giulia, però, non ha voluto fornire ulteriori dettagli per paura che qualcuno potesse 'incaz...' ma al tempo stesso ha ammesso di essere 'super eccitata' per questa bella notizia che ha colto di sorpresa anche i suoi stessi ammiratori, i quali non si aspettavano la notizia del ritorno imminente sul piccolo schermo.

'Ragazzi non mi lasciate nemmeno a questo giro', ha aggiunto Giulia chiedendo poi al suo 'esercito di bimbe' di sostenerla anche a questo giro, proprio come hanno sempre fatto nel corso di questi anni. Non è mancata una frecciatina anche nei confronti degli haters, ai quali Giulia ha detto che sicuramente la prenderanno in giro ma lei va avanti lo stesso per la sua strada.

Ma quale sarà questo programma tv che segnerà il ritorno di Giulia De Lellis?

Al momento circolano soltanto delle indiscrezioni al riguardo. Il nome dello show più quotato è Temptation Island Vip, il reality delle tentazioni che vedrà protagoniste delle coppie famose e che tornerà in onda su Canale 5 nella stagione autunnale.

La fidanzata di Iannone potrebbe approdare a Temptation Island Vip

Dopo l'addio di Simona Ventura, tornata in Rai, ecco che si cerca una conduttrice per il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

E non si esclude che la produzione possa decidere di puntare proprio su Giulia De Lellis, un po' come era successo già anni fa con la conduzione di Filippo Bisciglia, sulla quale in pochissimi avrebbero scommesso positivamente.

In attesa di avere ulteriori dettagli sul nuovo progetto televisivo della De Lellis, informiamo che la ragazza si gode la sua estate e la sua vita sentimentale va a gonfie vele con il campione della Motogp, Andrea Iannone.

I due appaiono felici e spensierati assieme e ormai per Giulia il ricordo di Andrea Damante sembra essere ben lontano.