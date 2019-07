La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone va a gonfie vele. I due al momento sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate: da quando sono usciti allo scoperto sono inseparabili ed in poco tempo, tra dediche romantiche e messaggi al miele hanno fatto ricredere anche i più scettici. Sono molti i vip che da quando è esploso il Gossip, hanno espresso un giudizio sulla neo coppia. Tra questi è arrivata anche l'opinione della sorella di Giulia, Veronica De Lellis.

Pubblicità

Pubblicità

La sorella dell'ex corteggiatrice romana si è messa in gioco su Instagram. In particolare la giovane ha risposto alle domande di alcuni dei suoi follower. Alla domanda di un utente su cosa ne pensasse del pilota della MotoGp, Veronica senza mezzi termini ha detto: "E' il mio preferito in assoluto".

La risposta da parte di Veronica per molti è stata percepita come una frecciatina velata nei confronti di Irama, ma soprattutto di Andrea Damante.

Pubblicità

Come molti sanno Giulia e il deejay veronese si sono lasciati, a causa dei vari tradimenti da parte del 'Dama'. Non è escluso che per questo motivo, Veronica abbia ancora il dente avvelenato nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne.

D'altronde in una recente intervista, la stessa Giulietta ha riferito che oltre ad avere lei un ottimo rapporto con Iannone anche la sua famiglia ha accettato il centauro. Proprio tutti i De Lellis sembrano essere rimasti colpiti dalla dolcezza e dai modi di fare di Iannone.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Giulia, pazza di Andrea: 'Prendi il mio tempo e la magia'

Giulia De Lellis al fianco dell'ex fidanzato di Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso. La coppia risulta essere davvero inseparabile. Nelle scorse ore l'ex corteggiatrice del dating di Maria De Filippi, ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui si trova abbracciata al pilota. La didascalia ha fatto sciogliere anche i più duri di cuore: "Prendi il mio tempo e la magia".

Chissà che la storia tra Giulia e Andrea non sia destinata a regalare numerose sorprese ai tanti fan. Entrambe infatti in più occasioni, hanno espresso il desiderio di mettere su famiglia.

Jeremias Rodriguez rompe il silenzio sulla liaison dell'ex cognato

Mentre Giulia e Andrea Iannone passo dopo passo stanno facendo ricredere tutti, il pensiero di Cecilia Rodriguez non è affatto cambiato nei confronti della neo coppia.

Pubblicità

Ad esprimere un giudizio completamente differente sul pilota e l'influencer è stato Jeremias Rodriguez. Il fratello minore di Belen in una intervista rilasciata a Chi, ha dichiarato: "Hanno delle cose in comune, li vedo bene insieme". Come molti sanno Jeremias è rimasto in ottimi rapporti con Andrea Iannone, dunque non è escluso che abbia preferito non sbilanciarsi più di tanto.