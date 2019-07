Dopo la messa in onda della penultima puntata di Temptation Island 6, trasmessa ieri 22 luglio su Canale 5, cresce la curiosità dei fan del docu-reality per conoscere il destino delle tre coppie rimaste. A destare particolare interesse è quella formata da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, soprattutto per quanto riguarda il falò di confronto finale andato in onda nella puntata di ieri, il cui epilogo verrà svelato solo nel corso dell'ultimo appuntamento di settimana prossima.

I due, in piena crisi, non si sono risparmiati accuse e recriminazioni e, stando ad alcune indiscrezioni, pare che si siano lasciati al termine del confronto. Altri rumors, invece, parlano di un ripensamento di Ilaria dopo la fine delle registrazioni ma, solo con la messa in onda dell'ultima puntata e dell'appuntamento speciale di martedì 30 luglio si saprà cosa è realmente successo alla coppia.

Temptation Island, Ilaria e Massimo: probabile addio al termine del falò di confronto finale

Con la messa in onda della quinta puntata di Temptation Island, i fan del docu-reality, condotto da Filippo Bisciglia, hanno potuto assistere a una vera e propria crisi di Ilaria durante il falò, interrotto proprio dal conduttore, che ha cercato di consolare la giovane, sconvolta dai video riguardanti il fidanzato.

Massimo, infatti, si è appartato con la single Elena nella casetta delle tentatrici, dove non vi sono le telecamere, ma dove gli audio hanno fatto intuire che tra i due qualcosa sia successo. La disperazione della Teolis l’ha portata a rinunciare al week end da sogno con il single Javier, mentre Massimo è partito con la sua tentatrice. Nel corso della prima parte del falò di confronto finale, il clima si è fatto, sin da subito, particolarmente infuocato, con accuse e recriminazioni reciproche, che fanno propendere per un addio per la coppia.

Ilaria e Massimo si sono lasciati oppure no: puntata speciale di Temptation il 30 luglio

La seconda parte del falò della Teolis e di Colantoni andrà in onda il prossimo lunedì, ma nel frattempo molte sono le indiscrezioni circolanti in rete sulla coppia, con molti utenti certi della fine della relazione. Altri rumors e avvistamenti parlano, invece, di un riavvicinamento grazie al ripensamento della giovane Ilaria.

Voci comunque non confermate né smentite dai diretti interessati, che continuano a mantenere il silenzio sui loro profili social, così come da accordi con la produzione del docu-reality. Stando alle ultimissime novità, sembra che, dopo il grande successo di ascolti di questa settima edizione, Mediaset voglia regalare a tutti i fan di Temptation Island un doppio appuntamento per la prossima settimana.

Lunedì 29 luglio, infatti, è in programma l’ultima attesissima puntata, mentre martedì 30 luglio andrà in onda uno speciale, dedicato a quanto è successo alle sei coppie dopo il termine delle registrazioni e dove si scoprirà se Ilaria e Massimo si sono riconciliati o detti addio definitivamente.