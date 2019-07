La famiglia di Giulia De Lellis sembra avere le idee molto chiare: Andrea Iannone è il ragazzo migliore che l'influencer potesse incontrare nel suo percorso di vita. Nonostante Andrea Damante e Irama siano sempre stati ben voluti dai parenti della romana, è il pilota Aprilia quello che la sorella Veronica preferisce: la donna l'ha precisato in una risposta che ha dato su Instagram.

Veronica De Lellis approva il cognato Andrea Iannone

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone procede a gonfie vele: a meno di due mesi dal loro primo incontro, i ragazzi sembrano essere diventati già insperabili.

Come hanno documentato le foto che i paparazzi hanno rubato in Sardegna qualche settimana fa, il motociclista ha già conosciuto la famiglia della fidanzata: la nipotina Matilde, ad esempio, pare apprezzare molto il nuovo zio.

L'ex compagno di Belen Rodriguez, comunque, è riuscito nell'impresa di conquistare sia la bella influencer che tutti i suoi parenti in pochissimo tempo. A confermare questa sensazione, è stata la sorella di lei, Veronica, con una netta risposta che ha dato ad una fan su Instagram.

"Che rapporto hai con Iannone?", ha chiesto qualcuno alla maggiore delle De Lellis nel gioco "Fammi una domanda".

"Il mio preferito in assoluto", ha ribattuto la romana forse senza pensare che le sue parole avrebbero scatenato il Gossip soprattutto in riferimento agli altri due ragazzi che Giulia ha amato nel recente passato.

Dicendo che il pilota Aprilia è il fidanzato che preferisce tra quelli che sua sorella ha avuto negli ultimi anni, è come se Veronica abbia voluto lanciare una frecciatina velenosa nei confronti di Andrea Damante e Irama, al fianco della fashion blogger per diverso tempo.

Giulia e Andrea presto in vacanza a Ibiza

La famiglia della De Lellis, dunque, è convinta che Iannone sia il ragazzo giusto per Giulia: sebbene questa relazione sia iniziata soltanto i primi giorni di giugno, i due sembrano fare sul serio, tanto che sono già state fatte le presentazioni ufficiali con i rispettivi parenti. L'influencer, inoltre, nelle scorse ore ha fatto sapere di essere al lavoro per realizzare una mega festa per l'8 agosto prossimo: quel giorno, infatti, sia il suo Andrea che la nipotina Matilde compiono gli anni.

Dopo questo importante evento, la romana volerà in vacanza con il fidanzato: secondo il settimanale "Chi", la meta scelta dalla coppia per rilassarsi è Ibiza. Sapendo che alle Baleari soggiornano anche Belen Rodriguez con Stefano De Martino, Andrea Damante con la nuova fiamma Sara Croce e Cecilia con Ignazio Moser, gli addetti ai lavori ipotizzano che potrebbero esserci degli incontri pericolosi ma allo stesso tempo interessanti tra tutti i protagonisti principali del gossip nostrano.