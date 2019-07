Nelle prossime puntate di Un posto al sole, dal 29 luglio al 2 agosto, si tornerà a parlare di un argomento che in passato aveva appassionato molto i fan: partirà, infatti, l'atteso processo contro Manlio. La storyline del colonnello Picardi e Adele era entrata nel cuore dei telespettatori, poiché inizialmente aveva mostrato quella che era sembrata una famiglia perfetta, per poi affrontare il dramma della violenza domestica attraverso gli occhi della vittima: Adele.

Dopo l'arresto di Manlio, non si era più tornati sull'argomento, ma nei prossimi episodi verrà dato ampio spazio al processo e Un posto al Sole assumerà a tutti gli effetti l'aspetto di un legal drama.

Nel frattempo Serena avrà modo d'interagire nuovamente con Leonardo in una situazione molto rischiosa: i due infatti dovranno cooperare per evitare che una banale gita in barca dei loro facoltosi clienti possa trasformarsi in tragedia. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 29 luglio al 2 agosto.

Parte il processo contro Manlio

Susanna (Agnese Lorenzini) e Adele (Sara Ricci) si troveranno in una situazione molto complessa e delicata: le due dovranno affrontare un processo nei confronti dell'uomo che è stato a lungo il principale punto di riferimento nelle loro vite: padre per una e marito per l'altra. Non ci sono molti dettagli sull'esito del processo a Manlio (Paolo Maria Scalondro), ma a quanto pare questo arco narrativo sarà centrico nelle prossime puntate e terrà tutti incollati allo schermo durante tutti gli episodi estivi.

Ovviamente non sarà affatto facile per Susanna e Adele testimoniare, ma in particolare quest'ultima sarà presa dallo sconforto nel vedere il marito sotto accusa. Considerato lo spazio che avrà il processo, che dovrebbe coinvolgere intensamente più personaggi, è auspicabile che il verdetto non sarà affatto scontato. Si prospettano degli episodi decisamente avvincenti e controversi.

Paura per Serena e Leonardo

Accantonata la felicità per la partenza del progetto di chartering, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) dovranno far fronte ai primi problemi.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) avrà modo finalmente di confrontarsi con Roberto, anche se non viene svelato quale sarà l'esito di questo incontro.

Nel frattempo Serena si troverà ad affrontare un evento che potrebbe rivelarsi decisamente drammatico: durante un giro turistico con un gruppo di clienti cinesi, lei e Leonardo dovranno mettere a dura prova le loro capacità per risolvere un imprevisto con la barca a vela.

I due saranno costretti a cooperare per evitare che la tranquilla gita si concluda in tragedia.