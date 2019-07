La terza puntata di Temptation Island si preannuncia davvero scoppiettante: come mostrano le anticipazioni ufficiali, i telespettatori da casa potranno assistere a ben due falò di confronto e a numerosi colpi di scena. Se è chiaro che uno dei due incontri tra fidanzati riguarderà Nunzia e Arcangelo, con la giovane che vorrà parlare con il suo ex per valutare se sarà il caso o meno di dare una seconda possibilità alla loro relazione che durava da ben tredici anni, pare che il secondo falò avrà come protagonisti Jessica e Andrea.

La coppia che sta insieme e convive da due anni e mezzo, avrebbe dovuto convolare a nozze lo scorso 9 giugno, ma poi Jessica ha deciso di fermare i preparativi delle nozze, dimostrandosi davvero insofferente verso la sua relazione e arrivando a dubitare dei propri sentimenti. Nel reality show di Canale 5, se Andrea è stato sempre molto rispettoso nei suoi confronti, la ragazza venticinquenne invece ha mostrato fin da subito un certo interesse nei confronti del single Alessandro.

Carezze sempre più intense, abbracci e parole importanti tra la consulente assicurativa e il tentatore hanno fatto infuriare il compagno che ha richiesto un primo falò di confronto rifiutato prontamente dalla Battistello, la quale non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare a vivere la sua esperienza nel villaggio sardo.

Adesso però la pazienza di Andrea pare sia giunta al limite: il suo livello si sopportazione è stato superato e l'ennesimo video lo spingerà a dare un ultimatum alla sua compagna di vita, che pare essersi dimenticata della sua esistenza a pochi giorni dalla loro separazione.

Sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, infatti, è comparso un significativo spoiler della terza puntata del docu-reality sui sentimenti prevista proprio per questa sera, lunedì 8 luglio. Il parrucchiere trentenne vedrà la fidanzata abbracciata ad Alessandro: la giovane chiederà al tentatore se si sta innamorando, con conseguente proposta di andare a letto insieme.

"Basta Filippo. Per me non esiste né rifiuto né niente. Lei stasera deve venire qua".

Con queste parole Andrea chiederà il confronto immediato con Jessica prima dei ventuno giorni previsti, e stavolta non sarà disposto a ricevere un "no" come risposta. Vedremo se la giovane questa volta deciderà di ascoltare le parole del suo compagno, evidentemente molto innamorato di lei, ma altrettanto provato da ciò che è stato costretto a vedere.

Quel che è chiaro, è che anche questa nuova puntata terrà i telespettatori incollati allo schermo: anche le altre coppie si troveranno di fronte ad inaspettati video e verranno svelate ulteriori novità.

Nessuno dei concorrenti è al sicuro dalle tentazioni: solo il vero amore riuscirà a sopravvivere.