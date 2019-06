Il commento che Cecilia Rodriguez ha fatto sulla sua nuova storia d'amore, sembra non aver fatto particolarmente piacere a Giulia De Lellis: ieri sera, dopo aver fatto sapere di essere a bordo della Ferrari di Andrea Iannone, l'influencer ha usato Instagram forse per lanciare una frecciatina alla sorella di Belen. "Petty" (ovvero "Meschina"), è la parola che la romana ha messo in evidenza vicino ad un suo selfie a poche ore dal parere negativo che l'argentina ha espresso su di lei e sul suo fidanzato.

La De Lellis sui social: 'Iannone è preso, mi vuole sempre con sé'

La storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, va a gonfie vele: nonostante abbiano iniziato a frequentarsi soltanto da inizio giugno, i due ragazzi sembra siano diventati inseparabili. La romana, sicuramente per prendere in giro il neo fidanzato, ieri sera ha pubblicato delle Stories su Instagram per confermare il forte sentimento che li lega.

Appena arrivati ad Assen (dove lui questa weekend correrà il Gran Premio), l'influencer ha informato i suoi tanti fan che il pilota non riesce a fare a meno di lei, tanto che oggi l'avrebbe accompagnato anche sulla moto con la quale avrebbe fatto le prove libere.

"Lui è molto preso, mi vuole sempre con sé. Per questo, domani daranno un motorino anche a me e gli starò dietro. Staremo insieme anche nelle prove, ne vedrete delle belle", ha scherzato l'altra sera la 23enne sui social network.

Un'altra news che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha dato nella giornata di ieri ha fatto sorridere un po' meno rispetto alla precedente. Mentre era in attesa che Iannone sbrigasse delle commissioni, Giulia si è ripresa nella sua costosissima auto: una Ferrari.

La De Lellis, assalita dalla noia e dal caldo, ha minacciato di mettere in moto la macchina ed allontanarsi per fare un dispetto al compagno: questo episodio, però, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. "Stai perdendo l'umiltà, così tornerai nell'oblio", ha commentato qualche utente di Instagram per contestare lo sfoggio della ricchezza della sua dolce metà che la ragazza ha fatto sul web.

Botta e risposta a distanza tra Giulia e Cecilia

Sempre nella giornata di ieri, Giulia De Lellis è stata al centro del Gossip per le cose poco carine che Cecilia Rodriguez ha detto su di lei e su Andrea Iannone.

Al giornalista di Chi che le ha chiesto di commentare quella che secondo tanti è la coppia dell'estate, l'argentina ha risposto: "Penso che siano perfetti insieme perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi in Italia, sono entrambi alti un metro e una banana".

Il commento della sorella di Belen non è passato di certo inosservato: la frecciatina che la showgirl ha lanciato ai neo piccioncini ha fatto il giro della rete ed ha palesato un'insofferenza che la stessa nutre nei confronti di tutti e due i protagonisti del gossip di questo periodo.

L'influencer, che ufficialmente non ha ancora replicato alle parole dell'ex amica (le due ragazze hanno condiviso la Casa del Grande Fratello Vip un paio d'anni fa), qualche ora fa ha pubblicato su IG un suo selfie, sotto al quale campeggiava una scritta piuttosto eloquente. "Petty", ovvero "Meschina" in inglese, ha digitato la De Lellis a poco tempo di distanza dalle dichiarazioni al veleno della Rodriguez; che questo gesto di Giulia sia stata la sua risposta indiretta a Cecilia?