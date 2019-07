Giulia Cavaglià e Manuel Galiano attraverso un'intervista per Witty Tv, sono tornati a parlare dei motivi che li hanno portati all'addio. Durante l’intervista Giulia ha smentito categoricamente la versione fornita dal suo ex corteggiatore. La giovane ha raccontato di aver capito fin da subito che Manuel non fosse il tipo di uomo che avrebbe voluto al suo fianco.

Incalzata dalle domande di Raffaella Mennoia, Giulia ha confessato di aver passato poco tempo insieme a Galiano dopo la scelta.

Stando al racconto dell'ex tronista, il suo fidanzato aveva già in programma un week end a Monaco con gli amici. Inoltre, non avrebbe mai aggiunto Manuel a Savona, perché non sarebbe mai stata invitata.

Per quanto riguarda la vacanza di Galiano a Ibiza, Giulia ha dichiarato di essere sicura del presunto tradimento. Durante l'intervista, la bella torinese ha riferito di non essere mai stata invitata nell’isola iberica, se non negli ultimi due giorni.

All'ultimo sarebbe saltato tutto, perché giorno dopo giorno sarebbe apparso sempre più distaccato nei confronti della Cavaglià.

Dal canto suo Giulia ha detto di non aver mai parlato con la ragazza della segnalazione, ma di essere certa del tradimento perché Manuel avrebbe cambiato più volte la sua versione: “Si frega da solo ... non riesce a ricordarsi neanche le cavolate che spara”.

In seguito alle dichiarazioni dell'ex protagonista di Uomini e donne, Raffaella Mennoia ha sollevato alcuni dubbi sulla veridicità di questa storia.

La stessa Giulia incalzata dalle domande della storica autrice è sembrata andare un po' in difficoltà. In un secondo momento la giovane avrebbe detto di aver provato a fare pace con il suo fidanzato, ma il suo comportamento avrebbe solo peggiorato le cose.

La versione di Manuel Galiano

Poco prima dell’intervista a Giulia Cavaglià, aveva fornito la sua versione dei fatti anche Manuel Galiano. L’ex corteggiatore ha più volte ribadito di non aver mai tradito la sua fidanzata.

Nel corso dell'intervista Manuel ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con Giulia, una volta lontani dagli studi Elios. Secondo il giovane calciatore, l’ex tronista sarebbe stata più interessata alle telecamere piuttosto che a vivere la vita reale al fianco del suo uomo.

Addirittura, in più occasioni Manuel ha riferito di essere stato obbligato a partecipare a degli incontri di lavoro. Inoltre, Galiano ha confessato di aver sempre invitato la sua fidanzata ha raggiungerlo.

Infine, dopo le voci del presunto tradimento l'ex corteggiatore si sarebbe sentito talmente umiliato dalla torinese, tanto da mettere la parola fine. Il popolo del web dopo aver ascoltato entrambe le versioni, si è schierato dalla parte di Manuel Galiano.