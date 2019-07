Continua la diatriba tra Giulia Cavaglià e l'ex fidanzato Manuel Galiano, entrambi protagonisti di due interviste rilasciate a Witty tv, atte a spiegare i motivi della loro rottura a due mesi dalla scelta a Uomini e donne. Le versioni contrastanti dei protagonisti, ha dato il via ad duro botta e risposta tra i due, con la Cavaglià che, nelle ultime ore, ha sbugiardato l'ex compagno, ribadendo nuovamente il fatto di essere sicura di essere stata tradita, motivo scatenante della fine della relazione, almeno stando alle parole dell'ex tronista.

Manuel accusa Giulia Cavaglià: 'Interessata ai followers'

La verità su quanto accaduto dopo la scelta avvenuta lo scorso maggio negli studi di Uomini e donne, non è ancora chiara ai fan del dating show di Maria De Filippi. Le versioni contrastanti date dai due protagonisti a Witty tv, non chiariscono la vicenda ma anzi, delineano dei contorni sempre più oscuri. Da quanto rivelato da Manuel Galiano, sembra che Giulia, subito dopo la scelta, si sia disinteressata di lui, dichiarandogli apertamente che mai se ne sarebbe innamorata.

Da quanto riferisce il giovane inoltre, la piemontese è sempre sembrata molto più attenta ad accrescere i followers sui social, piuttosto che a costruire un futuro insieme. Sulla questione del presunto tradimento, che tanto clamore ha suscitato anche in rete, l'ex corteggiatore ha smentito categoricamente il fatto mentre ha accusato l'ex fidanzata di essersi frequentata con un altro uomo durante la loro breve relazione.

Uomini e donne, la replica furiosa di Giulia: 'Sono sicura di essere stata tradita'

A poche ore dalla diffusione dell'intervista, è arrivata una replica alle parole di Galiano da una furente Giulia, alla quale evidentemente, non sono affatto piaciute le dichiarazioni dell'ex fidanzato. La Cavaglià ha voluto smentire quanto espresso da Manuel, analizzando punto per punto quanto dichiarato dallo stesso di fronte a Raffaella Mennoia, dichiarando di essere assolutamente certa di essere stata tradita.

Le prove del tradimento, ricevute da fonti vicine alla piemontese, sembrano non lasciare dubbi nella Cavaglià mentre, riguardo alla questione legata ai followers, la giovane ha ribadito la sua indipendenza economica ancor prima di salire sul trono, motivo per il quale non è mai stata interessata alla visibilità e al business derivante dalla partecipazione al programma. In attesa della contro replica di Manuel, che sicuramente non si farà attendere, è caccia per scoprire le identità dei nuovi tronisti di Maria De Filippi, che tornerà in video il prossimo settembre con una nuova stagione di Uomini e donne.