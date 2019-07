In questi giorni si sta facendo un gran parlare della decisione di Giulia De Lellis di scrivere un libro sui tradimenti che ha ricevuto da parte di Andrea Damante. Il parere che hanno condiviso molti utenti della rete, è che è paradossale che una persona che ha ammesso di aver letto soltanto due libri in vita sua possa far uscire un romanzo che parla della sua movimentata vita sentimentale. Ieri, in alcuni video apparsi sul suo profilo Instagram, l'influencer ha provato a spiegare perché ha accettato di raccontare una storia così privata e cosa l'ha spinta a buttarsi in questa nuova sfida professionale.

Le prime parole di Giulia sul libro

Mentre si trovava al bar con il fidanzato Andrea Iannone, ieri Giulia De Lellis ha deciso di svelare alcuni retroscena inediti del percorso che l'ha portata a diventare scrittrice. La giovane ha raccontato ai fan che la prima volta che è stata contattata da Mondadori per la pubblicazione di un libro sulla sua vita, ha pensato che fossero tutti pazzi ed ha rifiutato.

"Non me la sentivo di mettere in piazza i miei sentimenti, perché sono sempre stata del parere che i panni sporchi si lavano in casa", ha fatto sapere la 23enne in alcune Instagram Stories. La popolare casa editrice è tornata all'attacco dopo qualche mese, perciò la romana si è presa del tempo per pensarci e per chiedere dei consigli a chi le sta a cuore. "Sono andata da una persona molto importante, che mi ha fatto un bel discorso.

Mi ha detto che è giusto che io pianga un morto che non mi sono mai pianta perché ho sempre pensato al mio lavoro".

L'influencer ha provato a spiegare che la storia che ha deciso di raccontare nella sua prima "fatica letteraria" è passata e non ne ha mai parlato pubblicamente. L'obiettivo che ha Giulia con questo progetto, è il seguente: "So che potrei aiutare chi sta vivendo quello che ho vissuto io, per questo ho deciso di condividere questa parentesi per me molto toccante".

Grande attesa per il romanzo sui tradimenti di Andrea Damante

Anche se non l'ha mai nominato direttamente, si sa che Giulia De Lellis parlerà soprattutto di Andrea Damante nel libro che uscirà il 17 settembre. Anticipando che sono le corna l'argomento principale del suo primo romanzo, è come se l'influencer avesse indirettamente avvisato il suo ex fidanzato che presto vuoterà il sacco.

Sono tanti i Gossip circolati in quest'ultimo anno sui motivi che hanno spinto la romana a lasciare il dj nella primavera del 2018: anche se non c'è mai stata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, si vocifera con insistenza che ci sia la scoperta di molti tradimenti dietro alla decisione della 23enne di chiudere la storia con il "Dama".

Da quando sono stati annunciati il titolo e la data d'uscita del libro di Giulia, il tronista veneto non si è ancora esposto: l'estate del bell'Andrea, infatti, è contrassegnata da flirt veri o presunti e da nottate in discoteca in compagnia di ragazze appena tornate single (come Paola Di Benedetto, ndr).