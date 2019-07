L'esperienza di Giulio Raselli a Temptation Island è finita. Terminate le registrazioni per il reality dell'amore dove Giulio ha conquistato Sabrina Martinengo, l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha ripreso la vita di sempre. Il giovane nelle scorse ore ha scatenato il panico tra i suoi fan per una frase detta sui social. Solamente in un secondo momento ha fatto chiarezza sull'accaduto, tranquilizzando di fatto tutti i suoi follower.

Giulio suo malgrado ha fatto parlare di sé per le parole dette in un post: "Corsetta finita, ora direzione pronto soccorso".

Pubblicità

Pubblicità

Fin da subito numerosi utenti hanno cercato di capire cosa fosse accaduto al tentatore single. Nel video della storia, Raselli è apparso piuttosto esausto al termine di una semplice corsa.

Alla numerose domande ricevute dai follower, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza. Tramite una nuova Instagram Story, Giulio Raselli ha detto: "Ragazzi sto benissimo." L'ex corteggiatore poi ha proseguito: "Ho solamente detto 'pronto soccorso', perché essendoci 54 gradi dopo soli 4 minuti e mezzo di corsa mi sono lanciato a casa.

Pubblicità

Non ce la facevo più". Era inevitabile che il post lanciato da Giulio non lasciasse tutti perplessi, vista la scelta di non inserire neanche un'emoticon. Tuttavia i fan del ragazzo si sono tranquillizzati, non appena Raselli ha fatto chiarezza.

Giulio commenta la presunta crisi tra l'ex tronista e Manuel

Dopo le voci di un presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglià, sono molti i volti noti di Uomini e Donne che hanno espresso la propria opinione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Mentre Andrea Zelletta si è schierato dalla parte di Galiano, Claudia Dionigi ha invitato l'ex corteggiatrice a stare alla larga dal suo ex corteggiatore. Secondo Giulio Raselli invece, la coppia starebbe affrontando un momento complicato. In ogni modo chiunque stia esprimendo un giudizio sulla coppia, dovrebbe andarci piano visto che le cose le sanno solo i diretti interessati.

Anticipazioni Temptation Island 01/07

Giulio Raselli fin dal primo istante ha suscitato un particolare interesse in Sabrina Martinengo.

Secondo quanto anticipato sulla pagina ufficiale di Tempation Island, i telespettatori durante la seconda puntata assisteranno allo sfogo di Nicola Tedde. Il ragazzo originario di Cuneo, dopo aver visto alcuni atteggiamenti della sua fidanzata nei confronti di Giulio è sbottato: "Si è fumata il cervello, io esco da qua a testa alta, quella che sta facendo una figuraccia è lei a 42 anni". Per chi se lo fosse dimenticato, ricordiamo che la coppia ha scelto di mettere in gioco i propri sentimenti per via della grande differenza d'età.