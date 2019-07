Le anticipazioni della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' rivelano che, nelle prossime settimane, il detective Riera s’impegnerà per scoprire la verità in merito al rapimento del piccolo Moises. L'uomo vorrà conquistare l'amore di Carmen e si tratta di uno dei motivi per i quali deciderà di dare un aiuto a Blanca e Diego. Il commissario vorrà risolvere la questione riguardante il piccolo Moises e aumenterà le ricerche intorno alla scomparsa del bambino ma questa decisione finirà per mettere in pericolo lo stesso Riera.

Quest'ultimo troverà delle informazioni importanti in merito a un medico che ha trovato impiego in un ospedale vicino alla città di Madrid. Nella clinica il commissario farà i conti con il profilo di un bambino corrispondente alle caratteristiche di Moises. L'uomo si dirà certo che il medico si trova in stretti contatti con Ursula (Montse Alcoverro) e il detective si renderà conto di quanto sia determinante ottenere l'indirizzo della persona sospettata.

La giovane Dicenta vicina alla realtà dei fatti

Blanca crederà di essere vicina alla verità e avrà intenzione di cercare una soluzione valida per riprendersi il bambino. La compagna di Diego potrà contare sull'aiuto di Carmen che la informerà degli ultimi movimenti compiuti dalla dark lady. Blanca riuscirà a capire cosa sta succedendo dopo aver saputo che la madre è sul punto di spedire una lettera al complice per tenere sotto controllo il bambino.

La giovane Dicenta sarà sicura di fare la scelta giusta anticipando le mosse di Ursula alla quale fingerà di chiedere perdono. La donna le dimostrerà il pentimento per aver tentato di rinchiudere la signora nel pantheon appartenente alla famiglia Alday.

Il detective viene colpito all'addome e si complicano le ricerche

La fidanzata di Diego approfitterà di un abbraccio con la madre per impossessarsi del biglietto dove c'è scritto l'indirizzo del medico che sa dove si trova Moises.

Non mancheranno gli ostacoli intorno a questa vicenda a causa dell'intromissione di Samuel che sentirà la conversazione fatta tra Riera, Diego e Blanca. Il fratello di Diego comprenderà che stanno parlando del nascondiglio del bambino e dovrà organizzare un piano per fermare le intenzioni dei due innamorati. Samuel cercherà di anticipare le mosse di Blanca. Riera, dal canto suo si presenterà nel paese del dottore e prenderà parte a un funerale della persona che si era presa cura del bambino.

L'incubo non finirà per il detective che verrà colpito all'addome da una fucilata e arriverà ad Acacias nel peggiore dei modi, ma il commissario riuscirà a dare segni di ripresa.