La soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore conosciuta con il titolo di Dolunay, continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 il 1 agosto 2019, raccontano che Ferit Aslan e Deniz - mentre saranno nel garage della loro azienda in attesa della rimozione della macchina che ha causato il decesso dei genitori di Bulut - riceveranno una terribile notizia.

Il ricco imprenditore durante una discussione con il musicista avuta per colpa dell'amore che provano entrambi per Nazli Piran, apprenderà che i suoi parenti non sono morti in modo accidentale. Emergerà che la vettura dei defunti Demir e Zeynep fu manomessa il giorno in cui si è verificata la tragica sciagura. Sia Ferit e il fratello di Demet crederanno che i loro cari siano deceduti per mano di Hakan.

Trama puntata del 1 agosto: Ferit e Deniz credono che Hakan sia un assassino

Gli spoiler del trentanovesimo episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 1 agosto 2019, svelano che Ferit sarà ancora furioso con Nazli per non essere stata sincera con lui, ovvero per avergli nascosto il tradimento della sorella Asuman. Manami tenterà di far riconciliare la cuoca e il ricco imprenditore organizzando una riunione di lavoro.

Purtroppo il tentativo dell’insegnante di giapponese avrà un esito negativo. Dopo l’amica della Piran, il piccolo Bulut cercherà di trovare una soluzione, visto che architetterà un piano per far incontrare lo zio e la chef. Il bambino approfitterà di una gita con i suoi compagni di scuola per invitare Ferit e Nazli ad accompagnarlo ad uno zoo acquatico. Successivamente l’Aslan mentre si troverà nel garage della Pusula Holding con Deniz verrà a conoscenza di una terribile verità.

L’architetto e il musicista dopo aver avuto l’ennesima lite, apprenderanno che i freni dell’auto su cui viaggiavano Demir e Zeynep erano stati manomessi. Sarà il meccanico incaricato a rimuovere la vettura che ha subito l'incidente ad accorgersi dello sconvolgente dettaglio. Sia il socio di Nazli e l’ex fidanzato di Ayla sin da subito sospetteranno che Hakan potrebbe essere coinvolto con il sabotaggio della vettura, ma non avranno delle prove per dimostrare le loro teoria.

Nonostante ciò, il fratello di Demet metterà in guardia il cognato dell’imminente pericolo che corre se dovesse risultare davvero l’artefice dell’assassino dei genitori di Bulut. Per terminare Ferit e Nazli anche se saranno ancora soci dello stesso ristorante, continueranno ad essere ai ferri corti.

Riassunto episodio del 30 luglio

Nella puntata che il pubblico italiano ha visto oggi martedì 30 luglio 2019, Ferit ha vietato ad Asuman di entrare nella sua azienda.

Demet ha detto alla sorella di Nazli di aver mantenuto il loro accordo per non mettersi contro suo marito. La signora Onder per impedire alla giovane di smascherarla le ha fatto presente di essere disposta ad aiutarla a scoprire chi l’ha tradita. Ferit si è presentato nell’ufficio della sorella di Deniz e oltre a dirle di aver scoperto che ha vinto l’udienza sull’affido di Bulut grazie ad Asuman, ha affermato che quello che farà con Nazli non le riguarda. Demet ha rassicurato Deniz dicendogli di non sentirsi in colpa per aver detto la verità all’Aslan. A quel punto il musicista ha affermato che l’amore che prova per la cuoca lo spinge a fare cose che non vorrebbe fare. La signora Ikbal ha comunicato a Nazli e Manami che Ferit vuole chiudere il loro ristorante. Deniz ha proposto alla sorella di Asuman di tornare a lavorare nel suo locale. Quest’ultima ha trascorso un’intera giornata fuori dalla villa di Ferit, e il giorno seguente gli ha detto di aver aiutato gli Onder in cambio dei soldi senza considerare quali sarebbero state le conseguenze. Inoltre la giovane ha invitato il ricco imprenditore a perdonare sua sorella. Hakan ha minacciato la moglie dicendole che deve essere felice solo al suo fianco. Per finire Nazli ha deciso di tornare a vivere ad Antiochia con la sorella, per allontanarsi da questo caos.