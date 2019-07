Il Segreto torna ad emozionare con anticipazioni e trame puntate che vedranno Elsa in grave difficoltà. Antolina verrà smascherata da Isaac, che riuscirà a rintracciare Juanote, l'ex amante della biondina e vero padre del figlio purtroppo perso. La Ramos se la caverà per un soffio, dato che il giovane purtroppo morirà prima di poter testimoniare contro di lei. Furibonda, Antolina denuncerà Elsa alla guardia civile per adulterio e in men che non si dica, la farà finire dietro le sbarre.

Pubblicità

Pubblicità

Non contenta, la diabolica bionda pagherà Rufina, la compagna di cella di Elsa, affinché la torturi senza pietà. La carcerata calcherà troppo la mano, facendo ammalare la povera Laguna. A quel punto, la moglie di Isaac penserà ad un sotterfugio per eludere ogni sospetto sul suo oscuro crimine. Nel frattempo, Francisca preparerà la sua vendetta contro Severo.

Il Segreto anticipazioni: Severo semina morte

Nelle puntate spagnole della soap, Severo sarà intenzionato a distruggere Francisca, ritenuta da lui la responsabile della disfatta economica che l'ha portato addirittura ad ipotecare la casa.

Pubblicità

E' il momento di preparare la vendetta. Il Santacruz, dopo essersi incontrato con alcuni uomini di malaffare, si farà procurare un ordigno esplosivo che piazzerà accanto al silo di Francisca. Nel frattempo, Fernando chiederà a Maria Elena di sposarlo ricevendo un commosso sì. Non passerà molto tempo prima che la coppia arrivi all'altare per scambiarsi i voti. Disgraziatamente, la cerimonia si svolgerà proprio nell'area in cui Severo ha piazzato l'ordigno esplosivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Dopo che Fernando e Maria Elena avranno pronunciato i voti nuziali, la bomba esploderà in tutta la sua furia. Maria Elena morirà, mentre per Maria Castaneda ci saranno delle gravissime conseguenze, in quanto perderà l'uso delle gambe.

Trame puntate Il Segreto: Elsa in fin di vita

Proseguendo con le anticipazioni, si evince che tutti si metteranno alla ricerca del reale responsabile dell'attentato e Francisca inizierà aspettare si tratti proprio di Severo.

Carmelo cercherà in tutti i modi di non far capire alla Montenegro del coinvolgimento del Santacruz. Intanto, a Villa Montenegro, il Mesia si sentirà colpevole per le gravi condizioni di Maria. Elsa invece, ridotta in fin di vita da Rufina, riceverà una notizia inaspettata dal dottor Zabaleta: esiste la possibilità di salvarle la vita con un delicato intervento chirurgico, per il quale occorre una cospicua somma di denaro.

Pubblicità

Antolina offre il denaro per far operare Elsa

Isaac non riuscirà a trovare tutta la somma di denaro necessaria per far operare Elsa. A quel punto Antolina, per tentare di recuperare il rapporto con il marito, offrirà il denaro necessario. Il Guerrero cercherà di convincere Elsa ad accettare l'offerta della Ramos, ma senza successo. Le anticipazioni Il segreto proseguono con Francisca che, saputa l'identità dell'attentatore, preparerà la sua vendetta.

Pubblicità

Maria resterà sorpresa dal fatto che la Montenegro abbia invitato a casa sua sia Adelia che Irene e inizierà a sospettare che dietro a tale strana cortesia, ci sia qualcosa di oscuro. Stando alle anticipazioni delle puntate spagnole della soap, Antolina proseguirà con il suo piano finalizzato a far credere al marito e ai paesani di essere cambiata, ma nessuno le crederà. Isaac troverà i soldi necessari per l'intervento grazie ad una colletta ed Elsa verrà così portata in sala operatoria, con la speranza di riaprire gli occhi accanto al suo amato.