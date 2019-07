I telespettatori di Una vita sono ansiosi di sapere dove si trovi Moises e soprattutto se Ursula, per l’ennesima volta, riuscirà a farla franca con le sue malefatte. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda su Canale 5 regaleranno altri intriganti dettagli riguardo questa misteriosa storyline che coinvolge Blanca, Diego e il perfido Samuel, ancora impegnato a fare il doppio gioco per coprire Ursula.

Gli eventi presto precipiteranno e se Blanca finirà per avere un crollo nervoso lasciando Diego davanti a tutta Acacias, di Moises non ci sarà più traccia.

Una Vita: Moises sparisce dall’ospedale

Purtroppo non ci sono buone notizie per quanto riguarda la ricerca di Moises. Nelle prossime puntate di Una vita, Diego scoprirà recandosi al convento dove Ursula era solita passare intere giornate che suo figlio è vivo.

Dopo aver avvisato Blanca, che si renderà conto di essere stata manipolata da Cristina Novoa, ritroverà le forze e la voglia di mettersi alla ricerca di suo figlio. Diego e Blanca si precipiteranno alla pensione per mettere al corrente Riera delle ultime novità, ma scopriranno loro malgrado che investigatore privato non è nella sua stanza. Nel frattempo, Trini organizzerà una piccola festicciola presso i Palacios, ma il clima sereno si trasformerà presto in un incubo.

Due uomini incappucciati infatti, sorprenderanno Antonito e Lolita, che cosa vorranno? Successivamente, arriverà una notizia inaspettata a casa Valverde. Silvia informerà Arturo che Elvira è incinta e che dunque occorrerà che si rechino a Genova per starle accanto nel momento difficile del parto. Blanca e Diego intanto, apprenderanno con terrore che qualcuno ha rapito Moises, portandolo via dal suo letto d’ospedale.

Una Vita anticipazioni: Blanca lascia Diego davanti a tutta Acacias

Il rapimento di Moises farà perdere la ragione a Blanca e Diego, che finiranno per litigare incolpandosi null'altro e non facendo altro che complicare la già difficile situazione. La discussione finirà molto male, in quanto Blanca lascerà Diego davanti a tutta Acacias. Indispettito, l’Alday senior si allontanerà dall’appartamento.

Soddisfatto degli ultimi eventi, Samuel, nonostante sappia la verità sul rapimento di Moises, continuerà a tacere e fare il doppio gioco con Blanca. Buone notizie invece per Arturo, al settimo cielo quando si accorgerà di stare iniziando a recuperare un po' la vista. Felice ed entusiasta, il Valverde chiederà a Silvia di sposarlo.

Diego lascia Acacias nelle prossime puntate Una vita

A casa Alday la situazione si farà rovente. Lucia, interessata Samuel ,si renderà conto che il giovane gioielliere è ancora attratto da Blanca. Celia cercherà di far ragionare sua cugina dicendole che Samuel non smetterà mai di amare la ex moglie. Intanto Diego, dopo essere stato lasciato dalla sua amata, abbandonerà Acacias. Blanca non gli dirà nemmeno addio. Le anticipazioni di Una vita raccontano che a quel punto l’Alday approfitterà della situazione, proponendo a Blanca di tornare a casa. Una sorpresa la aspetta...