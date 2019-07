Se negli ultimi giorni l'ex tronista Ludovica Valli è tornata a far parlare di sé, tramite il suo profilo Instagram, raccontando i motivi della rottura con l'ex fidanzato ed ex personal trainer; nelle ultime ore non ha esitato a rispondere alle domande dei suoi followers in merito al rapporto con la sorella Beatrice.

Si ipotizzano attriti tra le due sorelle Valli

Non è la prima volta che i fan delle due sorelle insinuano che nel loro rapporto ci siano degli attriti, ma a differenza delle altre volte Ludovica, tramite il suo profilo Instagram, si è lasciata andare a commenti inaspettati.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo che l'ex tronista ha pubblicato una foto insieme alla nipote, figlia dell'altra sorella Eleonora, alcuni suoi followers si sono lasciati andare a commenti di ogni genere, sottolineando quanto spesso Ludovica compaia con la figlia di Eleonora, a differenza di quanto poco invece compaia nelle foto insieme agli altri nipoti, cioè i figli di Beatrice: sia Alessandro nato dalla relazione della sorella con Nicolas Bovi, che Bianca nata dall'amore tra Beatrice e Marco Fantini.

Pubblicità

A queste provocazioni e a questi commenti Ludovica ha sempre risposto affermando che la colpa era dettata semplicemente dalla distanza tra l'ex tronista e la sorella Beatrice.

In merito infatti una volta scrisse "Come siete tristi, amo i miei nipoti tutti e tre allo stesso modo". Questa volta invece ad un commento in cui veniva rimarcato il fatto che Alessandro e Bianca (i figli di Beatrice) vengono spesso immortalati da amici e parenti, ma non da lei, la risposta dell'ex tronista è stata del tutto diversa da quelle a cui eravamo abituati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La replica di Ludovica non si è fatta attendere ed ha affermato che "Questo dovresti chiederlo a lei (Beatrice, ndr), non a me” e ancora "se magari Ele e il suo compagno hanno piacere o gli è indifferente se lo riprendo o fotografo, Bea al contrario un pochino meno… Sono scelte, sono la mia famiglia e rispetto qualsiasi loro decisione. Stop. Quindi prima di aprir bocca dovete essere a conoscenza delle cose. Al di là di questo io quando sono con la mia famiglia o i miei nipoti il telefono lo tiro fuori l’1% della giornata, mi godo loro essendo sempre poco insieme".

La risposta da gran parte del web è stata letta come la conferma di una rottura nei rapporti tra Ludovica e la sorella Beatrice per motivazioni che sono da chiedere a quest'ultima.

Ludovica risponde ai followers in merito alla sua situazione sentimentale

Nei giorni passati l'ex tronista, tramite il suo profilo Instagram, si è lasciata coccolare dai commenti e dalle domande dei suoi followers. Molti quesiti erano riferiti alla sua situazione sentimentale e Ludovica non ha avuto problemi ad aggiornare chi la segue sul suo profilo.

Pubblicità

Ha infatti spiegati i motivi che l'hanno portata a chiudere la storia con l'ex personal trainer, cioè le diverse esigenze ed i diversi obiettivi che i due si ponevano nel loro presente e nel loro futuro. Queste le sue parole "Io so cosa voglio, voglio una famiglia, quindi o si sta insieme per costruire un futuro insieme, una famiglia con dei bambini, con dei valori, oppure non si va da nessuna parte".

E a chi le ha chiesto se c'è un nuovo amore in corso Ludovica ha risposto che sta vedendo una persona da pochissimo tempo, ma che questa volta vuole andarci davvero piano per non rovinare tutto, perché lei vive la fine di una relazione come un fallimento e non vuole soffrirci di nuovo.