Arriva una bella notizia dalle puntate de Il Segreto in onda in Spagna dall'8 al 12 luglio. Isaac Guerrero chiederà la mano di Elsa Laguna grazie alla complicità di Matias Castaneda. Il falegname, infatti, deciderà di iniziare una nuova vita insieme all'amata dopo essersi messo l'incubo di Antolina Ramos alle spalle.

Il Segreto: Marcela aiuta Isaac a saldare i debiti

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dagli episodi in programma prossima settimana in Spagna, svelano che Fernando spingerà Carmelo a vendicarsi di Esteban Fraile, il presunto responsabile della morte di sua moglie.

Intanto Isaac confesserà a Matias di voler seguire la sorte di Elsa qualora morisse in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. A tal proposito la Laguna tornerà distrutta dagli esami diagnostici con una notizia spiacevole per il Guerrero. Quest'ultimo, infatti, scoprirà di dover dare moltissimi soldi all'ospedale per l'operazione al cuore dell'amata. Di conseguenza, Marcela gli offrirà i gioielli che Alvaro le aveva lasciato per far fronte ai suoi debiti.

Carmelo lotta tra la vita e la morte

Lontano da Puente Viejo, Carmelo Leal rimarrà gravemente ferito durante uno scontro a fuoco tra il sindaco di Belmonte e Fernando. Isaac e il Castaneda, invece, appariranno sollevati dalla fine tragica di Antolina. La Ramos, infatti, cadrà in un baratro dopo aver tentato di uccidere il consorte. Più tardi, il falegname e l'amico decideranno di organizzare qualcosa di nascosto agli occhi di tutti. La Laguna, invece, comunicherà l'esito dei test diagnostici ai quali si è sottoposta tanto che tutti saranno felici per la sua pronta guarigione.

Severo e Irene dubitano di Fernando

Stando agli spoiler de Il Segreto, in onda in Italia tra circa 6 mesi, si evince che Severo e Irene non crederanno a Fernando e neanche al primo cittadino di Belmonte che aveva lasciato una lettera dove si accusava della morte di Adela. Isaac, invece, confesserà a Elsa di aver saldato la parcella dei dottori impegnando i gioielli offerti dai suoi generosi amici. A questo punto la Laguna, a disagio per la situazione, dirà a Marcela di avere intenzione di restituire il tutto appena possibile.

Il Guerrero e Elsa decidono di sposarsi

A Cuba, Maria sarà manipolata da Fernando mentre il dottor Zabaleta comunicherà alla figlia di Amancio che il danno cardiaco era stato provocato dall'ingestione di gesso assunto con il latte adulterato da Antolina. Durante questo frangente il Guerrero chiederà alla sua amata di diventare sua moglie. A tal proposito il falegname ultimerà i preparativi del matrimonio insieme a Matias Castaneda. Dall'altro canto Elsa non vedrà di coronare il suo sogno d'amore con il suo amato dopo aver sconfitto l'incubo della Ramos ed i gravi problemi di salute.

Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate a Puente Viejo per sapere se davvero la coppia riuscirà a sposarsi.