Un posto al sole, la popolare soap partenopea continuerà a dare molto risalto alla vicenda che vede protagonista Diego e la sua folle gelosia. Le trame degli episodi in onda dal 15 al 19 luglio, rivelano che il figlio di Raffaele sarà sempre più fuori controllo e ad un certo punto farà addirittura perdere le tracce di sé. Intanto, Patrizio rientrerà a Napoli e diverrà il cuoco del servizio di chartering del progetto di Filippo e Serena. Beatrice, così come il giovane Giordano riceverà un'importante proposta lavorativa e penserà di accettarla mentre Marina farà una brutta scoperta su Arturo. Infine, Giulia dopo essere andata da Denis entrerà in crisi.

Pubblicità

Pubblicità

Un posto al sole, Diego scompare

Le trame Un posto al sole dal 15 al 19 luglio raccontano che Diego sarà completamente fuori controllo e sembrerà essere sul punto di compiere un gesto insensato. Il ragazzo, poi farà perdere le tracce di sé e non si farà vivo con i suoi per diverso tempo gettando nello sconforto Raffaele che non riuscirà a capire cosa succede al figlio. Nel frattempo, Patrizio tornerà a sorpresa a Napoli e comunicherà ai genitori di aver portato a termine lo stage ad Alba. Beatrice riceverà un'importante offerta di lavoro e metterà al corrente i colleghi dello studio Navarra che ha intenzione di accettarla.

Pubblicità

Marina scopre che Arturo è molto malato

Marina dopo aver permesso ad Arturo di vivere a casa sua, cercherà di stabilire un rapporto con lui, ma presto farà una scoperta che la sconvolgerà. La Giordano verrà a sapere che l'uomo ha una forma di tumore molto aggressiva e che non ha la minima intenzione di farsi curare. Filippo partirà per un nuovo viaggio di lavoro e ciò creerà problemi al suo rapporto con Serena. I problemi già sorti in precedenza continueranno per i coniugi Sartori, ma all'improvviso sembrerà giungere la soluzione definitiva. Otello dopo essere diventato una star del web, verrà accecato dal successo social inaspettato e si allontanerà dai suoi affetti più cari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Un Posto Al Sole

Patrizio accetta la proposta di Filippo e Serena

Filippo e Serena proporranno a Patrizio di diventare lo chef del loro servizio di chartering di barche di lusso. Il giovane, inizialmente non sembrerà molto attratto dalla proposta, ma poi le continue pressioni dei Sartori faranno sì che accetti il lavoro. Filippo e Serena comunicheranno a Roberto di aver trovato lo chef ed i tre inizieranno ufficialmente la nuova avventura imprenditoriale. Giulia dopo averci pensato bene deciderà di andare da Denis.

La donna nel periodo in cui sarà insieme al compagno, riceverà una sorpresa spiacevole che le farà cambiare i piani. In seguito entrerà in crisi perdendo completamente la fiducia nell'uomo che ama. Alex rientrerà da Berlino insieme a Vittorio e una volta a casa riceverà una chiamata da una persona inaspettata.