Le trame settimanali de Il Segreto relative alle puntate dal 29 luglio al 2 agosto hanno dell'incredibile. Un prete ha commesso un omicidio, per legittima difesa, e dovrà rispondere alla giustizia. È don Berengario che si è macchiato con tale colpa per difendere Julieta. A Puente Viejo intanto giungerà Roberto e Carmelo incaricherà Alvaro a rimanere come medico nella cittadina spagnola.

Il Segreto trame settimanali: Elsa e Alvaro lavorano vicini in ambulatorio

Le puntate de Il Segreto dal 29 luglio al 2 agosto 2019 si arricchiranno di un nuovo medico che verrà incaricato da Carmelo di occuparsi dell'ambulatorio di Puente Viejo.

Ad Alvaro si affiancherà Elsa che sta legando sempre di più con il dottore ma nel suo cuore rimane Isaac.

Antolina non smetterà di seminare zizzania, sulla povera Laguna, sua rivale in amore. Dolores, pettegola come sempre, informerà l'ex ancella che riferirà tutto a Isaac. Non solo, l'ex domestica insinuerà che tra i due ci sia una relazione amorosa. Questo ingelosirà maggiormente il Guerrero anche per la vicinanza del nuovo medico a Elsa.

Ella aiuterà il dottore a rimettere in sesto l'ambulatorio, in cui hanno lavorato colleghi di Alvaro molto sfortunati.

Gli abitanti di Puente Viejo ascolteranno le chiacchiere che Antolina spargerà per il paese. Non ci sarà alcuna persona però che crederà all'ex ancella, né su quanto dirà su Alvaro e meno ancora sulle menzogne relative alla Laguna.

Don Berengario si recherà in commissariato con Julieta

Don Berengario non è più in pace con se stesso e la sua coscienza.

La sua tranquillità non esiste perché turbata dall'omicidio che il prete ha perpetrato in seguito alla violenza subita da Julieta. Lo stupro di quest'ultima da parte dei Molero ha obbligato il sacerdote a uccidere un uomo, azione che mai avrebbe pensato di commettere.

Julieta, d'altra parte non riesce a togliersi dalla testa quanto ha subito e si chiude in se stessa. Meliton non sa che i Molero sono morti e cerca strenuamente Eustaquio e Lamberto.

Carmelo intuirà ciò che don Berengario avrà intenzione di fare per riappacificarsi con se stesso. Il religioso penserà di suicidarsi ma poi, accompagnato da Julieta, si recherà in commissariato e ricostruiranno davanti a un rappresentante della legge ciò che è accaduto.

Francisca non approverà l'arrivo di una persona. Si tratta di Roberto che non è nelle grazie della matrona e, visto come è finito il rapporto con Gonzalo, potrebbe avvicinarsi a Maria e condurla lontano da Puente Viejo, sarà davvero questo il suo intento nella soap Il Segreto?

Fernando, così come la Montenegro, cercherà di allontanare Roberto da Maria che con Beltran ed Esperanza sembrano una famiglia unita. Presto Roberto si dichiarerà a Maria che pensa ancora a Gonzalo. Antolina intanto per diffamare Alvaro lo incolperà dell'aborto subito.