Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera che continua a catturare l'attenzione dei telespettatori italiani. Nelle puntate in onda tra qualche settimana Don Anselmo deciderà di togliersi la vita quando capirà di aver messo nei guai Carmelo Leal e Don Berengario con la giustizia.

Il Segreto: il sergente Cifuentes trova i corpi dei Molero

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate in onda a breve su Canale 5 si soffermano su Don Anselmo, uno dei personaggi più amati dello sceneggiato di Canale 5.

Tutto avrà inizio quando il sergente Cifuentes troverà i corpi di Eustaquio e Lamberto Molero, gli stupratori di Julieta Uriarte che erano stati uccisi da Carmelo con l'aiuto di Don Berengario. Il sergente scoprirà che questi ultimi sono implicati nella scomparsa dei Molero ma non avrà prove a sufficienza per dimostrare la loro colpevolezza.

Don Anselmo tradisce il Leal

Di conseguenza l'uomo di legge deciderà di fare delle domande agli abitanti che hanno partecipato alle ricerche della moglie di Saul.

Il prelato, a questo punto, sarà il primo ad essere interrogato. Durante la deposizione Don Anselmo ammetterà di aver visto Leal vicino al posto dove sono stati occultati i corpi di padre e figlio Molero. Una versione che non coinciderà con quella rivelata dal marito di Adela che aveva detto di averli inseguiti fino a perdere loro le tracce.

Il prelato decide di togliersi la vita

Le trame de Il Segreto annunciano che Don Anselmo comincerà ad accusare dei violenti dei sensi di colpa nonostante non abbia tradito il segreto confessionale.

Il prelato, infatti, si sentirà in colpa per aver creato dei seri problemi a Don Berengario e Carmelo. Inoltre penserà di non essere più buono a dare saggi consigli dopo quello che è successo tra Isaac Guerrero e Antolina Ramos. Di conseguenza l'uomo deciderà di prendere una sorprendente decisione. Infatti si recherà vicino ad un profondissimo baratro dove comincerà ad invocare Dio con le sue preghiere solitarie dando l'impressione di volersi gettare nel vuoto da un momento all'altro.

Raimundo e Don Berengario salvano l'amico

Fortunatamente Don Berengario e Raimundo riporteranno l'amico alla ragione dopo aver evitato per un soffio che ponesse fine alle sue sofferenze spirituali. A tal proposito i due lo convinceranno a seguirli alla locanda per fare quattro chiacchiere. Più tardi Don Anselmo deciderà di recarsi a Madrid per incontrare il vescovo. Una volta tornato a Puente Viejo stupirà tutti gli amici annunciando l'intenzione di ritirarsi lontano al fine di riscoprire la sua vocazione.

Una decisione che spezzerà il cuore di tutti gli abitanti del borgo.