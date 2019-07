Lunedì 22 luglio è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island, con 3.661.000 telespettatori incollati alla televisione per capire cosa è successo alle ultime tre coppie rimaste in gioco. Lo share del 26,6% conferma la tendenza del programma, di veder crescere gli ascolti di puntata in puntata. Lunedì 29 luglio andrà in onda la sesta ed ultima puntata e, come ci mostrano alcune immagini pubblicate sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, dovrebbe ripartire da dove è terminata la quinta, cioè dal falò di confronto tra Ilaria e Massimo.

Nel video pubblicato dalla redazione del programma infatti si vedono Ilaria e Massimo durante il confronto: il fidanzato afferma "però io sbagliavo e tu non sbagli però" e Ilaria risponde "io non ti ho detto che ho fatto Santa Maria Goretti la dentro" e ancora Massimo che chiede "io ho sbagliato centomila cose, ma tu pensi di non aver sbagliato neanche una cosa?" e Ilaria che risponde "assolutamente no".

Nel prossimo appuntamento gli spettatori scopriranno se Massimo ed Ilaria hanno deciso se tornare a casa insieme o separati; ma essendo l'ultimo appuntamento, verranno mostrati anche i weekend ed i falò di confronto delle altre due coppie rimaste in gioco: Sabrina e Nicola, Katia e Vittorio.

Dove siamo rimasti

Ilaria e Massimo sono sempre più distanti: la fidanzata passata una serata in discoteca con il single Javier ed ammette di volerlo conoscere fuori dal programma.

Al ritorno dalla serata i due si avvicinano ancora di più, ma non scatta il bacio, anche se ci manca davvero poco. Massimo invece è combattuto, perché se da un lato è triste per il comportamento della fidanzata, dall'altro continua ad avvicinarsi sempre più alla single Elena, e conferma di volerla rivedere fuori dal programma. Parlando di Ilaria, con la single, Massimo ammette che l'amore è calato, che non la vede più una bella ragazza, come invece dicono gli altri, e che anche l’attrazione fisica è molto diminuita.

Dopo aver sentito queste parole durante un video, Ilaria scoppia in un pianto infinito, per tristezza e delusione, al punto da far intervenire Filippo per consolarla.

Dopo aver partecipato all'ultimo falò dei fidanzati e delle fidanzate, a Ilaria e Massimo viene data la possibilità di fare un weekend con un/una single: mentre Ilaria rinuncia arrivando per questo a discutere con il single Javier; Massimo decide di partire ma il secondo giorno - dopo aver passato più di un'ora al buio con la single, privi di microfoni, per cui è difficile capire cosa si dicono, ma si sentono alcuni gemiti - decide di interrompere il weekend e confrontarsi con Ilaria. Inizia quindi il falò di confronto che verrà mostrato integralmente nella prossima, nonché ultima, puntata.

Katia sempre 'fotonica' ma preoccupata

Durante l'ultima puntata andata in onda Katia si mostra visibilmente preoccupata per il comportamento del fidanzato, sempre più legato alla single Vanessa. Vittorio infatti da un lato ha capito di volere accanto a sé una persona matura e che non lo offenda, dall'altro si sta invaghendo della single Vanessa al punto da cercare di baciarla. Katia nonostante lo definisca una persona 'ridicola' poi conferma che, a prescindere dalle immagini viste, Vittorio è la persona più importante della sua vita e lo resterà a prescindere dal comportamento che ha tenuto dentro il programma.

Sabrina e Nicola sempre più distanti

Anche per l'ultima coppia rimasta in gioco la situazione si è complicata, perchè se da un lato l'attrazione di Sabrina verso il single Giulio c'è sempre stata - ed ha portato Nicola a considerarla una persona immatura, che vive ora i vent'anni che non ha mai vissuto - dall'altra anche Nicola sta conoscendo sempre di più la single Maddalena. E' a lei che il fidanzato rivela in lacrime: “merito di meglio” e tra una parola ed una coccola tra i due scatta una grande complicità. Sabrina alla vista del filmato in cui viene mostrata questa intesa scoppia a piangere ed ammette di starci male, ma poi spiega che la loro è stata una bellissima storia d'amore, a prescindere da cosa accadrà.