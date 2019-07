I telespettatori italiani della soap opera “Il Segreto” presto assisteranno ad un colpo di scena clamoroso, che vedrà protagonista uno storico personaggio femminile. Si tratta di Maria Castaneda, che non la prenderà affatto bene quando scoprirà che Francisca Montenegro e Fernando Mesia hanno tentato di cacciare dalla sua vita Roberto Sanchez. Quest’ultimo dopo aver ricevuto un’ingente offerta dalla darklady e dal figlio del defunto Olmo, farà un gesto spiazzante.

Il cubano farà sapere alla moglie di Raimundo di essere diventato il proprietario della banca in cui lei possiede parte dei suoi beni. La madre di Esperanza quando apprenderà ciò che hanno fatto la sua madrina e il suo ex marito, si vendicherà. La figlia di Emilia e Alfonso organizzerà il suo ritorno a Cuba con il forestiero, ma su consiglio dello stesso lascerà credere a Francisca e Fernando che rimarrà in paese per andare a vivere con l’uomo in una nuova casa.

Francisca e Fernando si alleano, Roberto mette in guardia Maria

Le trame degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, dicono che Gonzalo rimetterà piede ancora una volta a Puente Viejo, ma non ritornerà per salvare il suo matrimonio. L’ex sacerdote dopo aver visto di persona che Esperanza e Beltran godono di perfetta salute, a seguito del terribile incidente stradale avuto, se ne andrà via dal paese iberico da solo per rispettare il patto stretto con Fernando.

Proprio quando quest’ultimo crederà di avere finalmente possibilità per riconquistare Maria, giungerà alla villa Roberto Sanchez, un amico cubano della donna. Quest’ultimo sin da subito si farà odiare da Francisca e dal Mesia, al tal punto che si alleeranno per farlo allontanare dalla Castaneda. La Montenegro avendo il timore che la sua figlioccia possa decidere di rifarsi una nuova vita altrove con il nuovo arrivato, architetterà un piano con la complicità di Fernando.

Quest’ultimo e la darklady offriranno al forestiero centomila pesetas per lasciare la cittadina spagnola, ma senza Maria. Roberto dopo aver chiesto a Francisca e al Mesia del tempo per riflettere prima di dargli una risposta, acquisterà la banca citata dalla matrona nell’assegno, e farà sapere alla Castaneda di essere stato corrotto dalla sua madrina e dal suo ex marito.

La messinscena del Sanchez e della Castaneda, la Montenegro avverte la sua figlioccia

La figlia di Emilia e Alfonso dopo aver espresso tutta la sua delusione alla Montenegro e a Fernando per aver cercato di sbarazzarsi di Roberto, deciderà di abbandonare Puente Viejo con la convinzione che soltanto in questo modo potrà assicurare una vita sicura ai suoi bambini.

Maria durante una conversazione con il Sanchez oltre a dirgli dirà di voler ritornare a vivere a Cuba, preciserà che sicuramente Francisca e il Mesia la tengono sotto controllo. A quel punto il cubano metterà in atto una messinscena con la complicità di Maria, facendo credere alla darklady e al rivale in amore di aver deciso di comprare un appartamento situato nei pressi del paese, per andarci a vivere con Beltran, Esperanza, e la madre della bambina.

Il capomastro Mauricio non appena scoprirà l’intenzione del forestiero rivelerà ciò che ha scoperto subito alla sua padrona, cadendo nella trappola dell’uomo. La Montenegro non esisterà ad affrontare la sua figlioccia, ma invece di inveirle contro la metterà in guardia dicendole che se rimarranno nel quartiere spagnolo Fernando continuerà ad osservare ogni loro movimento.