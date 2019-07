Torna l'appuntamento con Beautiful, lo sceneggiato americano che da oltre trent'anni è protagonista dei pomeriggi degli italiani. Nelle nuove puntate che i seguaci di Canale 5 assisteranno tra qualche settimana, la vita di Bill Spencer sarà appesa ad un filo dopo essere caduto dal balcone durante una lite furibonda con Ridge Forrester.

Beautiful: Brooke affronta Ridge

Le nuove anticipazioni di Beautiful sui nuovi episodi in onda prossimamente su Canale 5, annunciano un clamoroso colpo di scena riguardante Bill.

Lo Spencer, infatti, finirà in coma in seguito ad un violento scontro con Ridge. Tutto avrà inizio quando il padre di Bill scoprirà che il Forrester aveva ideato un complotto per fargli perdere la custodia esclusiva di Will. In questo frangente, Brooke si schiererà dalla parte dell'editore, dimostrandosi di non essere per niente d'accordo con la sorella e Thorne. Inoltre la Logan non riuscirà a restare in silenzio dopo aver scoperto il piano del Forrester e l'amico giudice corrotto.

Infatti affronterà a muso duro il giudice McMullen e poi il consorte. Quest'ultimo, a questo punto, le chiederà di tenere la bocca chiusa, se Brooke non decidesse di vuotare il sacco a Katie (Heather Tom) e Bill.

Bill bacia la Logan, Steffy vede tutto

Le trame de Beautiful che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimana, rivelano che Brooke deciderà di sostenere Bill (Don Diamont) dopo aver capito che è stato ingannato. Lo Spencer si farà così contagiare da questo gesto da baciare la Logan.

Una scena a cui assisterà di nascosto Steffy, che però andrà via prima di vedere come proseguiranno realmente i fatti. La madre di Hope, infatti, rammenterà al magnate di essere felicemente sposata, tanto da non avere nessuna intenzione di iniziare una storia con lui. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), nel frattempo, informerà subito Ridge, il quale si scaglierà come una furia contro la moglie. Poco dopo, il Forrester deciderà di affrontare il rivale in compagnia Thorne dopo aver rimproverato aspramente Brooke (Katherine Kelly Lang).

Lo Spencer finisce in coma

Ridge (Thorsten Kaye) si recherà a casa di Bill. Qui i due uomini avranno una lite furiosa, tanto da venire alle mani. Ma ecco il colpo di scena: lo Spencer cadrà dal balcone dopo che Throne aveva cercato inutilmente di dividere i due grandi rivali. I Forrester, a questo punto, allerteranno subito i soccorsi mentre Bill entrerà in coma, tanto che le sue condizioni appariranno gravissime. Il padre di Liam (Scott Clifton) e Wyatt (Darin Brooks) sopravviverà al drammatico incidente?

Non ci resta che aspettare i nuovi sviluppi su questa avvincente story-line.