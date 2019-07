Le avventure dello sceneggiato iberico Una vita ambientato ad Acacias 38, continuano ad appassionare il pubblico. Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete televisiva LA 1 TVE dal 22 al 26 luglio Liberto Seler, pur avendo risolto i suoi problemi con la giustizia, dovrà affrontare la partenza dell'ex moglie Rosina Rubio. La madre di Leonor se ne andrà via dal quartiere spagnolo dopo aver messo la parola fine al suo matrimonio.

L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso invece continuerà ad essere diviso tra Marcia e Genoveva. Quest’ultima, proprio quando si accorgerà di provare dei forti sentimenti per il vedovo di Celia, verrà mollata. Dopo aver interrotto la relazione clandestina con Genoveva, il legale si getterà tra le braccia della sua domestica Marcia senza sapere che si tratta di una spia di Alfredo Bryce.

Genoveva ama Felipe, Rosina lascia Acacias 38 da sola

Le anticipazioni dei capitoli iberici in programmazione in Spagna questa settimana dicono che Cinta proporrà ad Emilio di partire con lei per impedirgli di sposare Angelina.

Purtroppo il ragazzo si rassegnerà quando Ledesma si presenterà con la figlia. Intanto l’Alvarez Hermoso, dopo essersi reso conto che è impossibile smascherare Alfredo tramite Genoveva, spezzerà il cuore alla donna mettendo la parola fine al loro rapporto. Quest’ultima, infatti, non sarà affatto felice della decisione presa dall'avvocato per essersi innamorata follemente di lui. Nel contempo Liberto non riuscirà a trattenere le lacrime quando assisterà alla partenza di Rosina.

Successivamente Felipe intraprenderà una tresca segreta con la sua domestica, Marcia mentre Susana non riuscirà a stare tranquilla a causa della sofferenza del nipote dopo l'addio dell'ex moglie. Emilio approfitterà dell’assenza di Angeline per far distrarre Cinta assistendo a delle lezioni di canto con l’intento di riuscire a risollevarle il morale.

Susana preoccupata, Lolita apprende un segreto di Alfredo

Intanto Genoveva, decisa a tornare tra le braccia dell’Alvarez Hermoso, utilizzerà un’altra tattica con il marito dato che gli farà credere di essere disposta a farsi sottomettere da lui.

Casilda su richiesta di Susana controllerà ogni movimento di Liberto, e si preoccuperà seriamente dopo averlo visto guardare una foto di Rosina. Purtroppo il Seler si rifugerà nell'alcol mentre Genoveva inizierà a mettere in pratica il suo piano per sbarazzarsi del marito svelando un segreto dell’uomo a Lolita. Pur avendo iniziato le sue lezioni di canto Cinta faticherà a riprendersi. Nel contempo Emilio tirerà un sospiro di sollievo quando scoprirà che il cuore della sua promessa sposa batte già per un altro ragazzo.

Ramon non vedrà di buon occhio la vicinanza tra sua nuora Lolita e Genoveva. Emilio, Cinta e Antonito, si alleeranno contro Ledesma. Lolita farà in modo che la sua famiglia accetti la signora Bryce dopo avergli svelato il segreto intimo di Alfredo. Per concludere quest’ultimo, invece, di ricevere la visita di Eladio si troverà a fare i conti con un malvivente.