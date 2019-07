Le anticipazioni delle prossime puntate di Una vita riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Alcuni degli spoiler riguardano Paquito, interpretato dall'attore Josè Maria Sacristan, che lascerà il suo posto di lavoro al Municipio e sarà sostituito da Cesareo, interpretato dall'attore Cesar Vea. Il nuovo personaggio farà l'ingresso nel cast della telenovela spagnola nell'episodio 787. Paquito inizierà ad avere alcuni problemi a Calle Acacias dopo aver baciato Flora ed esser diventato un oggetto di scandalo tra gli abitanti del paese. Tuttavia inizialmente non lascerà il suo lavoro, malgrado le intimidazioni di licenziamento da Ursula.

Paquito scopre la verità su Flora

Nelle prossime puntate di Una Vita, Paquito si sentirà notevolmente tradito da Flora poiché scoprirà la verità, ossia che la donna in realtà non è la vera Cervera e neanche la moglie di Iñigo, bensì sua sorella. Flora e suo fratello infatti confesseranno inaspettatamente la verità a tutti quanti. Successivamente Paquito perdonerà la donna, ma noterà che Flora prova ormai dei sentimenti romantici per il vero Iñigo, ossia Peña.

In seguito Paquito sarà costretto a cambiare improvvisamente i suoi progetti, poiché suo fratello minore si ammalerà. Per tale ragione Paquito dovrà prendersi cura dei suoi quattro figli ancora piccoli e sarà obbligato a lasciare la città il prima possibile per raggiungere i parenti.

Paquito lascia il suo lavoro

Dopo aver scoperto che il fratello minore ha bisogno del suo aiuto, Paquito lascerà subito il suo lavoro al Municipio per raggiungere lui e i suoi figli.

Pertanto l'uomo verrà sostituito da Cesareo, arrivato da poco in città. Cesareo sarà considerato fin da subito un uomo molto rigoroso e severo; inoltre darà la strana impressione di conoscere già tutti quanti, poiché sarà stranamente a conoscenza di alcuni dettagli dei residenti di Calle Acacias, che nessuno gli aveva mai confidato prima. Per questo motivo tutti quanti saranno notevolmente sospettosi e diffidenti nei confronti di Cesareo. Nel frattempo Servante sarà parecchio dispiaciuto, poiché si era ormai abituato a Paquito; per questo non accetterà facilmente il cambiamento improvviso.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Una Vita, è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già andati in onda in televisione, registrandosi gratuitamente al sito apposito MediasetPlay.it. Inoltre sulla piattaforma streaming si possono trovare diversi video interessanti riguardanti gli spoiler e le trame della telenovela spagnola.