Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato di Canale 5 in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset. Nelle puntate trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 luglio in Spagna, Elsa Laguna e Isaac Guerrero decideranno di lasciare Puente Viejo per un po’ di tempo, mentre Dolores comincerà ad avere dei dubbi su Esther, la figlia di Don Berengario.

Il Segreto: Severo preoccupato per Carmelo

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda in Spagna da lunedì 22 a venerdì 26 luglio su Antena 3 svelano che il sottosegretario chiederà a Carmelo di fermare la rivolta contro gli sfratti.

Pubblicità

Pubblicità

Una richiesta che riceverà la risposta negativa di Leal. A tal proposito, Severo e Irene dimostreranno preoccupazione per l'atteggiamento troppo calmo del sindaco, tanto da chiedere spiegazioni al dottor Zabaleta. All'emporio, Dolores comincerà ad avere dei dubbi sulla strana parentela tra Don Berengario ed Esther, tanto da essere contraria alla loro convivenza. Allo stesso tempo, Consuelo e Marcela saranno preoccupate per Elsa. Poco dopo le due donne apprenderanno che la Laguna è stata chiamata da Alvaro per un confronto.

Pubblicità

Anticipazioni Il Segreto: Dolores ha dei dubbi su Esther

All'emporio, Dolores comincerà a dubitare di Esther, tanto da scoprire che sta tramando qualcosa. Nel frattempo, la Montenegro sarà arrabbiata con Carmelo, intenzionato a fare una visita al Mesia piuttosto che interessarsi ai problemi dei cittadini. Una decisione che spiazzerà il Santacruz e la Campuzano, i quali chiederanno spiegazioni a Leal. Qui, il sindaco li spiegherà di voler ringraziarlo per avergli salvato la vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La figlia di Don Berengario flirta con Matias e il Guerrero

Le trame de Il Segreto, rivelano che Donna Francisca scoprirà che Puente Viejo sarà invaso dalle acque fuoriuscite dalla diga. Esther, invece, si dimostrerà felice nonostante una telefonata misteriosa. Più tardi la figlia di Don Berengario comincerà a flirtare con Prudencio e Isaac: a tal proposito, la moglie di Tiburcio vedrà la giovane dare un bacio al prelato sulla fronte, tanto da credere che c'è sotto qualcos'altro.

Allo stesso tempo, il sottosegretario comunale ordinerà a Meliton di avviare le procedure di espatrio di alcuni territori appartenuti al paesello iberico. Il Guerrero ed Elsa, invece, torneranno a Puente Viejo per restituire tutti i soldi avuti da Alvaro.

Gli abitanti di Puente Viejo sfrattati

Gli abitanti di Puente Viejo decideranno di opporsi contro gli sfratti del sottosegretario. Severo, infatti, chiederà a Carmelo il suo sostegno in questa causa.

Pubblicità

Allo stesso tempo, Consuelo rivelerà che Alvaro ha ridato indietro tutti i soldi avuti per pagare i terribili strozzini che lo avevano malmenato. I seguaci de Il Segreto scopriranno anche che Fernandez ha sposato una donna facoltosa per mettere fine alle cattive malelingue sul suo conto.

Isaac ed Elsa partono per la luna di miele

Il Santacruz e Leal apprenderanno che il sottosegretario ha un interesse personale per danneggiare Puente Viejo, tanto da voler indagare a proposito.

Pubblicità

Isaac e Elsa, invece, annunceranno l'intenzione di partire per la luna di miele in occasione di una merenda tra amici. Infine Carmelo ruberà un foglietto dal taccuino del Mesia per poi consegnarlo ad Irene per fare delle indagini grazie alla complicità di Anacleto. In questo frangente, l'uomo chiederà a quest'ultima di tenere all'oscuro il latifondista, occupato nella lotta contro il sottosegretario.