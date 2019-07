Le avventure dello sceneggiato iberico “Il Segreto” non smettono di sorprendere i telespettatori. Finalmente la new entry Lola dirà la verità a Prudencio Ortega. Quest’ultimo verrà a conoscenza che la donna che ha fatto breccia nel suo cuore ha messo fine all'esistenza del padre per impedirgli di continuare ad abusare sua sorella. Elsa Laguna e Isaac Guerrero dopo aver rimesso piede a Puente Viejo, invece comunicheranno ai loro amici che se ne andranno via dal paese spagnolo, sia per risolvere degli affari che per fare il loro viaggio di nozze.

Pubblicità

Pubblicità

Lola ha ucciso il padre, Dolores sospetta di Don Berengario ed Esther

Le anticipazioni degli episodi in programmazione in Spagna da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019, dicono che Raimundo e Francisca continueranno a discutere a causa del brutto atteggiamento di Maria nei loro confronti. Successivamente la Montenegro farà un viaggio per incontrare i politici. Intanto Carmelo tenterà di contattare i suoi alleati, mentre Irene scriverà un testo in difesa di Puente Viejo quando il sottosegretario chiederà al sindaco una resa per semplificare le cose.

Pubblicità

La Campuzano e Severo racconteranno al dottor Zabaleta di essere sorpresi nel vedere il Leal calmo dopo ciò che gli è accaduto. Il medico inviterà i coniugi Santacruz a tenere sotto controllo il loro amico. Lola confesserà finalmente a Prudencio di aver ucciso suo padre per aver abusato di sua sorella Ana: inoltre il fratello di Saul apprenderà che Francisca ha ricattato la sua ex dipendente di denunciarla alla polizia quando ha saputo che avrebbe lavorato per lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

A quel punto il minore degli Ortega chiederà scusa a Lola per aver dubitato di lei.

Nel contempo Maria dirà a Fernando di essere stufa di suo fratello, della sua madrina, e del nonno. Prudencio e Lola si daranno una nuova opportunità sigillando la loro riconciliazione con un bacio. L’infermiera Vilchez aumenterà gli esercizi della Castaneda all'insaputa del Mesia. Successivamente Dolores inizierà a diffondere nel paese alcuni pettegolezzi sulla strana relazione tra Don Berengario ed Esther: la madre di Hipolito oltre a non riuscire a credere che la nuova arrivata sia una parente del parroco, non vedrà di buon occhio il fatto che condividono la stessa casa.

Consuelo e Marcela continueranno ad essere preoccupate per ciò che potrebbe accadere nell'appuntamento tra Elsa, Isaac, ed Alvaro. Prudencio e Lola dopo essersi giurati amore, condivideranno la loro felicità con i loro amici. Il minore degli Ortega non appena Matias lo metterà in guardia dicendogli di temere la reazione che potrebbe avere la Montenegro, si dirà disposto a tutto. Marcela e Consuelo apprenderanno tramite una chiamata telefonica della Laguna che il Fernandez l’ha convocata per spiegarsi.

Pubblicità

Tuttavia, Esther dopo aver interrotto una conversazione con Dolores, per averle fatto tante domande, darà l’impressione di star tramando qualcosa. Francisca andrà su tutte le furie quando apprenderà che Carmelo è andato a trovare Fernando invece di interessarsi agli affari della gente.

Isaac ed Elsa in procinto di partire, Maria nasconde le sue intenzioni a Fernando

Il sindaco dirà ai coniugi Santacruz di voler esprimere soltanto la sua gratitudine.

Pubblicità

Purtroppo gli sforzi della Montenegro risulteranno vani, visto che la corte negherà la protezione giudiziaria a Puente Viejo: questa notizia farà rimanere scioccata la matrona. Esther dopo aver fatto delle avance sia a Prudencio che Isaac, verrà sorpresa a dare un bacio innocente a Don Berengario da Dolores. Il sottosegretario ordinerà a Meliton una proclamazione per notificare ai proprietari che il consiglio ha avviato la procedura di esproprio. Isaac ed Elsa diranno ai loro amici di restituire tutto ciò che hanno preso in prestito, compresa la buona somma di denaro che aveva lasciato Alvaro. Prudencio non appena Lola gli dirà di volersi allontanare da lui a causa di Francisca, la tranquillizzerà dicendole di essere disposto a fare tutto. Il Santacruz e Carmelo sorpresi dal commento vendicativo del sottosegretario contro l’intero quartiere, decideranno di fare delle indagini. Isaac ed Elsa durante uno spuntino annunceranno la loro partenza dal paese: quest’ultima vorrà mettere in ordine i suoi affari legali nella sua città. Inoltre i novelli sposi vorranno godersi anche la luna di miele.

Prudencio escogiterà un piano per sbarazzarsi della minaccia di Francisca, ma per riuscire nel suo intento avrà bisogno della complicità di Matias e Marcela. I Castaneda decideranno di aiutare il loro amico pur sapendo di poter correre dei rischi. Carmelo tornerà a visitare Fernando, e riuscirà a strappare un foglio dal suo taccuino. Il Leal dirà ad Irene di fare delle indagini per scoprire se la lettera che le ha dato è quella che è stata rinvenuta nel corpo di Belmonte. La Campuzano implorerà a Carmelo di tenere Severo in disparte perché è già impegnato a lottare per la gente. Maria sarà ancora ossessionata dai suoi esercizi, dato che chiederà all'infermiera Dori di applicarle un trattamento più severo. Vilchez accetterà di sottoporre la Castaneda ad una dolorosa terapia già provata in passato da un'altra paziente, che consiste nel forare con gli aghi diversi punti del suo corpo per stimolarlo, ma alla condizione che Fernando non dovrà sapere nulla.