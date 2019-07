Sono sempre più avvincenti le trame della nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, in programmazione su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nell'appuntamento del 9 luglio 2019, Ferit Aslan dopo aver ritrovato insieme a Nazli Piran il nipote Bulut, cercherà di rimanere da solo con la sua cuoca. Il ricco imprenditore vorrà parlare con la coinquilina di Fatos di quello che è successo tra di loro la notte precedente. Purtroppo la sorella di Asuman troverà qualsiasi scusa per non trascorrere del tempo in compagnia del suo datore di lavoro.

La perfida Demet, invece farà i conti con la una sgradita gravidanza, dato che non sarà affatto felice quando scoprirà di aspettare un figlio dal marito Hakan.

Riassunto episodio di venerdì 5 luglio

Nella puntata andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 5 luglio 2019, Deniz dopo aver appreso da Ayla che Fatos è stata licenziata, ha chiesto alla stilista di lavorare nel suo locale. Intanto Asman non appena si è accorta che Tarik nutre un interesse per Fatos l’ha invitato a corteggiarla, anche se l’autista le ha detto che lui e la sua coinquilina sono soltanto amici.

Demet e Hakan hanno ordinato a Buse di andare a cena la stessa sera con Ferit, in modo da farsi fotografare in atteggiamenti intimi con il ricco manager prima dell'udienza sull'affido di Bulut. Nazli quando è venuta a conoscenza che il suo datore di lavoro sarebbe uscito con una certa Buse, si è recata allo stesso locale con Fatos per tenerlo sotto controllo. La Piran dopo aver visto la donna in compagnia dell’Aslan piangere, ha iniziato a temere che potrebbe aspettare un figlio.

Fortunatamente la signora Ikbal ha rassicurato la cuoca, dicendole che Buse avrebbe dovuto sedurre Ferit su richiesta degli Onder. Il giorno della sentenza l’avvocato di Demet e Hakan ha detto al giudice che la villa dell'Aslan non è adatta per la crescita di Bulut, facendogli vedere delle foto del ricco imprenditore prima in compagnia di Buse, e poi di Nazli. Il magistrato dopo aver analizzato tutte le prove, ha affidato la custodia definitiva del bambino agli Onder. Ferit quando suo nipote si è arrabbiato con lui per non aver mantenuto la sua promessa, gli ha ribadito che presto torneranno a vivere insieme.

Trama puntata del 9 luglio: Nazli prende le distanze da Ferit, Demet in dolce attesa

Le anticipazioni della ventiduesima puntata che i telespettatori italiani vedranno martedì 9 luglio 2019, rivelano che Ferit mentre si troverà in compagnia di Nazli, riceverà una visita inaspettata. Alla villa dell’Aslan si presenteranno dei poliziotti, a causa di Hakan: quest'ultimo accuserà il ricco imprenditore di aver rapito il nipote Bulut. L’aspirante chef e il suo datore di lavoro dopo aver negato il loro coinvolgimento con la scomparsa del bambino, uniranno le loro forze per ritrovarlo.

Ferit e la Piran si recheranno nell'abitazione in cui vivevano i defunti Demir e Zeynep, e faranno un sospiro di sollievo quando vedranno Bulut dormire tra i suoi vecchi giocattoli. A quel punto l’Aslan e la cuoca avviseranno le autorità del ritrovamento del minore, che purtroppo si vedrà costretto ancora una volta a tornare con gli Onder.

Ferit prima di separarsi dal suo adorato nipote, gli dirà nuovamente che prima o poi si ricongiungeranno. Il ricco imprenditore dopo aver salutato Bulut, avrà intenzione di confrontarsi con Nazli per il bacio che si sono scambiati la scorsa notte.

La coinquilina di Fatos purtroppo farà il possibile per non parlare con l’Aslan ciò che è accaduto tra di loro, infatti devierà il discorso facendogli credere di non ricordarsi quello che ha fatto per aver bevuto troppo. L’aspirante chef dirà una menzogna al suo datore di lavoro per colpa del tradimento della sorella Asuman, visto che non avendo avuto il coraggio di dirgli la verità si allontanerà da lui. Nazli troverà una soluzione per evitare di incontrare Ferit, finendo di lavorare alla villa dell'uomo in anticipo. Intanto Demet dopo aver avuto parecchi sintomi legati ad una presunta gravidanza, apprenderà di essere in dolce attesa. Infine la Piran inizierà a scrivere il menu per il locale di Deniz, ricevendo dei complimenti dal musicista, mentre Ayla continuerà a litigare con il suo ex fidanzato.