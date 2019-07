Le vicende della famosa serie televisiva iberica “Una vita” scritta da Aurora Guerra sono sempre più avvincenti. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia tra qualche settimana svelano che la famiglia Palacios esclusa Maria Luisa, verrà coinvolta in un grave incidente in automobile. Fortunatamente Ramon e la moglie Trini Crespo saranno fuori pericolo, mentre ad avere delle conseguenze sarà Antonito (Alvaro Quintana).

Quest’ultimo non perderà la vita, perché riporterà soltanto una ferita ad una gamba, dopo aver preso parte ad una festa patronale tenutasi a Cabrahigo, con la fidanzata Lolita e i suoi cari.

Incidente stradale per i Palacios, Antonito ferito ad una gamba

Nelle prossime puntate italiane, Ramon grazie alla sua unione coniugale con Trini verrà invitato come ospite d’onore ad una festa a Cabrahigo per fare un importante discorso.

Dopo un’iniziale titubanza, il padre di Maria Luisa e Antonito accetterà di rispettare l’incarico che gli hanno affidato grazie alla moglie, ma si pentirà subito della decisione presa. Il Palacios Senior non si allontanerà da Acacias 38 da solo visto che ad accompagnare lui e la sua dolce metà ci saranno Antonito e Lolita, che riceverà il consenso di Felipe. Il primogenito di Ramon contro la volontà del padre, prenderà in affitto un'auto per poter giungere alla destinazione insieme ai suoi familiari.

Di ritorno nel quartiere iberico accadrà un bruttissimo avvenimento, dato che l’auto su cui viaggiavano i Palacios uscirà fuori strada. Antonito dopo aver trascorso un’intera notte in ospedale, si vedrà costretto a camminare con l’aiuto di un bastone per colpa di una ferita riportata ad una gamba.

Trini smaschera il figliastro, Ramon punisce il primogenito

Fortunatamente, il fratello di Maria Luisa non si abbatterà affatto, visto che per distrarsi deciderà di costruire un oggetto, cioè il tergicristalli, utile per poter pulire il vetro delle automobili.

Il figlio maggiore di Ramon agendo in tale maniera finirà per trascurare il suo lavoro, e ad ingannare nuovamente il padre. Antonito infatti essendo troppo coinvolto dal suo nuovo progetto, farà credere al Palacios Senior di essersi preso più giorni di ferie, costringendolo ad incontrare al posto suo i clienti interessati all’acquisto delle macchinette per il caffè. Trini non appena scoprirà che il suo figliastro ha detto delle menzogne a suo marito, gli darà a disposizione soltanto 48 ore di tempo per completare la sua invenzione.

La Crespo, dopo aver atteso a lungo, tradirà il fidanzato di Lolita, visto che metterà al corrente Ramon della verità. A quel punto quest’ultimo perderà le staffe punendo il figlio per essersi preso gioco di lui.