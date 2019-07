Da oggi è disponibile online sul portale Witty Tv l'intervista esclusiva di Raffaella Mennoia a Giulia Cavaglià, ex tronista dell'ultima edizione del dating show Uomini e donne. L'iter dell'intervista è pressoché identico all'intervista di Manuel Galiano.

L'ex tronista ha esordito raccontando la sua versione dei fatti riguardo la sua fallimentare relazione con Manuel. Stando a quanto dichiarato, Giulia pare smentire la precedente dichiarazione del suo ex fidanzato, aggiungendo dei nuovi dettagli.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià: 'Ci sarebbero un bel po' di cose da dire'

Durante l'intervista Raffaella Mennoia ha cercato di ricostruire, assieme a Giulia Cavaglià, la disastrosa storia d'amore avuta con Manuel. Infatti, anche se sono passati solo due mesi dalla scelta, la loro storia è durata solo qualche settimana.

Manuel, nella sua intervista, aveva dichiarato che quando era solo con Giulia, lei era intenta soltanto a controllare i suoi profili social.

La ragazza ,invece, afferma tutto il contrario. L’ex tronista rivela che era Manuel a non avere le giuste attenzioni verso di lei e che inoltre non l’avrebbe mai invitata a conoscere la sua famiglia a Savona: "Sembrava molto più coinvolto durante il percorso a Uomini e Donne", ha aggiunto la Cavaglià.

Giulia afferma, anche, che da quando la coppia era uscita da Uomini e Donne, Manuel non le dedicava più le stesse attenzioni di prima e che sono stati per qualche giorno separati scambiandosi pochissimi messaggi, quasi in modo forzato.

Successivamente, arriva la vacanza di Manuel a Ibiza. "Poi sono uscite tante segnalazioni e io, a oggi, sono certa che siano vere" ha dichiarato la ragazza, aggiungendo che Manuel le disse che si trattava solo di "un'amica d'infanzia". Poco tempo dopo, Manuel torna a Torino e secondo la ragazza si è comportato in modo arrogante, entrando in casa sua senza nemmeno chiederle il permesso, scatenando una lite.

U&D, Giulia Cavaglià contro Manuel Galiano: 'Una donna certe cose le sente'

A questo punto dell'intervista, la redattrice Raffaella Mennoia le fa notare che lei ha più creduto alle voci che circolavano sul web sul presunto tradimento di Manuel, piuttosto che a quelle del diretto interessato e della ragazza della segnalazione; ma la Cavaglià risponde affermando tutto il contrario. "Quando uno viene tradito magari si lascia, cornuta e contenta no.

Le donne queste cose le sentono".

Giulia afferma che la conoscenza all’interno del programma non è stata semplice. Anche il semplice sentirsi a telefono con l’altra persona diventa un discorso complicato. Ciò nonostante, la Mennoia risponde a Giulia che forse non era davvero interessata all'ex corteggiatore, per poi concludere l'intervista.