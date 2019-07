La rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli ha fatto molto discutere i telespettatori di Uomini e donne a inizio estate. Avvenuta dopo due settimane dalla scelta, la fine della relazione è stata paragonata a quanto accaduto la scorsa estate tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, tanto più che a distanza di breve tempo l'influencer napoletana si è legata sentimentalmente a Kevin Bonifazi, calciatore del Torino.

Sulla scia delle polemiche che sono rimbalzate nei social network negli ultimi tempi, Raffaella Mennoia ha cercato di chiarire la situazione nell'intervista pubblicata su Witty Tv oggi 26 luglio. In essa, Angela Nasti ha riservato belle parole nei confronti di Alessio, ammettendo però che tra loro non è mai scattata la scintilla dopo che le telecamere si sono spente.

Angela Nasti su Alessio: 'Tra noi non è mai iniziata'

Intervistata dall'autrice di Uomini e donne Raffaella Mennoia, Angela Nasti ha spiegato le ragioni della rapida rottura con Alessio Campoli: "Usciti dal programma non ci siamo trovati.

Non posso dire che è finita perché non è neanche iniziata. Non me ne faccio una colpa e non posso farla neanche a lui perché puoi riconoscere che le cose non vanno". Ha poi spiegato di avere trascorso insieme a lui tre giorni dopo la scelta, durante i quali si è divertita e ha ballato, anche in compagnia delle altre due coppie. Poi, però, è partita per Ibiza insieme alla sua famiglia e la distanza le ha fatto capire di non provare alcuna tristezza per la mancanza di Alessio.

La vacanza ha scatenato le polemiche del web, dove in molti l'hanno paragonata a Sara Affi Fella, Poi al ritorno c'è stato l'incontro a Napoli, ma quando si sono visti lei ha capito che non era scattato niente. L'ex tronista, infatti, ha sottolineato: "Il rapporto non è andato oltre, non volevo stare insieme a lui.

Oggi Angela è innamorata di Kevin Bonifazi

Proseguendo con l'intervista a Witty Tv, l'ex tronista di Uomini e donne ha dichiarato di avere accettato tutte le critiche ma di non avere gradito particolarmente il paragone con Sara Affi Fella.

A differenza di quest'ultima, infatti, lei è entrata nel programma da single e non ha mentito sui suoi reali sentimenti. Tornasse indietro, comunque, sceglierebbe ancora Alessio Campoli, da lei ritenuto una brava persona con la quale è sempre stata sincera. Con Luca Daffrè, che sembrava essere il favorito per la scelta, non c'è stato invece alcun tipo di rapporto dopo la fine del Trono Classico. Inevitabile il punto sull'attuale situazione sentimentale di Angela Nasti con la conferma della frequentazione con Kevin Bonifazi.

La napoletana ha rivelato di conoscere il calciatore da poco tempo ma di avere provato fin dall'inizio un amore folle per lui.