La storia d'amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sembra essere già giunta al capolinea: il giorno successivo al Gossip che ha lanciato "Chi" sulla presunta crisi in corso tra i due, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata su Instagram, lasciando intendere che tra lei e il fidanzato è davvero tutto finito. Per rispondere ad una fan che l'ha accusata di aver fatto scappare anche il fratello di Belen, l'influencer ha tirato in ballo le mancanze di rispetto e l'amore per sé stessa: che ci sia un tradimento dietro a questa ipotetica separazione?

Pubblicità

Pubblicità

Soleil su IG: 'Non sono una carnefice'

Da quando Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez hanno smesso di seguirsi su Instagram, si rincorrono le voci su una loro possibile rottura. È stata la pagina social del settimanale "Chi" la prima a lanciare la notizia su un presunto allontanamento tra l'argentino e la fidanzata per motivi ancora sconosciuti.

Qualche ora fa, però, la ragazza ha deciso di esporsi sul web per rispondere ad una persona che l'ha accusa di essersi lasciata scappare un altro uomo, il fratello di Belen ovviamente.

Pubblicità

Il lungo messaggio che ha scritto l'influencer, inizia così: "Sono stanca di leggere frecciatine di odio, ti chiedo di pensare prima di parlare, soprattutto se non conosci la verità".

A questo punto, la giovane ha detto qualcosa che potrebbe rimandare alle motivazioni che l'avrebbero spinta a chiudere con il compagno: "Sono stata definita una carnefice per aver messo fine a dei rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano. Sono stata definita così solo per aver portato rispetto a me stessa e ai principi che mi hanno insegnato".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Soleil, dunque, sembra abbia confermato indirettamente che la relazione con Jeremias è finita per volere suo, ma dopo aver scoperto qualcosa che non le ha fatto piacere; insomma, la Sorgè ha lasciato intendere che il bel Rodriguez possa averla tradita, per questo lei ha deciso di interrompere il loro rapporto.

"Pensate prima di parlare perché, con tutta questa disinformazione, vi fate idee sbagliate che sono spesso opposte alla realtà".

La Sorgè rimane positiva: 'Vivrò felice e spensierata'

Dopo aver inviato i suoi fan a concentrarsi più sulle cose belle della vita piuttosto che sull'odio che spesso riversano su personaggi popolari come lei, Soleil ha fatto sapere: "Io continuerò a vivere felice e spensierata, fiera dei valori che possiedo".

Nonostante non abbia mai citato direttamente la storia con Jeremias, è palese che la ragazza abbia parlato anche di questa nel commento che ha scritto su Instagram e che tutti i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

A differenza della forse ex fidanzata, il fratello di Belen Rodriguez non si è ancora esposto sui social network per confermare o smentire le voci che lo vorrebbero di nuovo single.