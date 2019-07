Stanno per arrivare nuovi episodi della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Le anticipazioni della puntata numero 22 che andrà in onda sul piccolo schermo martedì 9 luglio riportano che al centro delle trame vi sarà il personaggio di Bulut. Infatti si vivranno momenti di ansia e paura in seguito all'improvvisa fuga del piccolo dalla casa di Hakan e Demet.

Ferit farà di tutto per ritrovare il bambino e, proprio grazie ad una sua intuizione, riuscirà a trovarlo nell'appartamento in cui il piccolo viveva con i defunti genitori. Nel corso delle ricerche, l'imprenditore potrà contare sul prezioso aiuto della sua dipendente Nazli.

Ferit: ancora alta tensione con Hakan

Hakan e Demet raggiungeranno il bambino insieme alla polizia, e così Bulut sarà costretto per l'ennesima volta ad allontanarsi da Ferit, giacché il giudice ha decido di affidarlo ai malvagi zii. Il ragazzino, così, dovrà lasciare la casa dei genitori, ma naturalmente non riuscirà a superare il trauma della tragica scomparsa del padre e della madre in seguito ad un incidente stradale. Questa vicenda finirà con il peggiorare ulteriormente i rapporti tra Ferit e Hakan, i quali non riusciranno a trovare un punto d'incontro per garantire un pizzico di serenità allo sfortunato nipote.

Nazli si allontana da Ferit: l'imprenditore sorpreso dal comportamento della cuoca

Aslan continuerà a portare avanti le sue indagini personali per riuscire a dimostrare una volta per tutte il coinvolgimento di Hakan e Demet nella morte di Demir e Zeynep. Intanto arriverà il primo giorno di lavoro della perfida coppia alla Pusula Holding, e anche in questa circostanza non mancheranno contrasti con Ferit.

L'uomo d'affari dovrà anche fare i conti con il repentino e strano atteggiamento assunto da Nazli nei suoi confronti. Piuttosto sorpreso dalla freddezza della giovane, il manager cercherà di comprendere le cause di questo cambiamento.

Deniz impegnato a organizzare il menù del suo locale

Ferit non accetterà il comportamento di Nazli e punterà a trovare una soluzione per ricucire il rapporto con la dipendente che ha deciso di fare un passo indietro nei suoi confronti. In realtà la giovane chef continuerà ad essere in preda ai sensi di colpa per il comportamento della sorella Asuman, la quale ha scattato le foto compromettenti su ordine di Hakan e Demet per far sì che l'imprenditore perdesse la causa di affidamento di Bulut.

Un'altra storyline avrà come protagonista Deniz, il quale dovrà occuparsi di alcune faccende importanti, relative alla gestione del suo locale. L'ex fidanzato di Alya, infatti, s'impegnerà per approntare un nuovo menù che possa sorprendere in positivo la clientela.