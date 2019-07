Nei giorni scorsi, per la precisione il 5 luglio 2019, Salmo, Nitro e gli altri rapper Machete hanno pubblicato il Machete Mixtape Volume 4. Si tratta del quarto capitolo dell'ormai storica saga di mixtape del Machete Crew, che, come di consuetudine, ha ospitato anche diversi artisti di rilievo della scena Rap italiana esterni al collettivo, come ad esempio Fabri Fibra, Massimo Pericolo, Marracash, Izi e Gemitaiz, solo per citarne alcuni.

Il disco sta ottenendo un ottimo riscontro in questi primi giorni dalla pubblicazione, sia a livello di ascolti in streaming che di commenti del progetto da parte della critica musicale, che sembra averne apprezzato anche e sopratutto l'attitudine lirica, scanzonata e senza peli sulla lingua.

La rima di Salmo su Taylor Mega

Emblematica in tal senso una frase, o meglio, una quartina, di Salmo su Taylor Mega, presente in 'Sugar', pezzo realizzato assieme a Lazza, al momento tra i più apprezzati del disco. Queste le parole del rapper sardo classe 1984: "Sei a capo dell'azienda ma sei licenziata / Con la mondezza faccio sempre la differenziata / L'inquinamento è cosa seria, chi se ne frega / Non fare i pacchi usa e getta, Taylor Mega".

Il riferimento alle numerose relazioni lampo di Taylor Mega – le due liaison più note in ambito rap sono sicuramente quelle con i trapper Tony Effe e Sfera Ebbasta, entrambe durate pochi mesi – è da subito parso evidente ai più.

In molti hanno parlato addirittura di 'dissing' di Salmo nei confronti dell'avvenente fotomodella ed influencer friulana. In realtà il termine è usato in maniera parzialmente impropria: non si può infatti parlare di vero e proprio dissing tra un rapper ed una modella. Ma è altrettanto vero che, grazie alla capillare diffusione del rap negli ultimi anni, il termine 'dissing' si è gradualmente permeato nell'immaginario collettivo giovanile con un' accezione differente da quella originaria – strettamente legata al contesto hip hop, e quindi solo ed unicamente agli scontri lirici tra rapper – col significato più semplice di scontro verbale tra persone, soprattutto famose, che solitamente si concretizza sui social o a mezzo stampa.

La risposta di Taylor Mega a Salmo

La risposta di Taylor Mega è arrivata l'altro ieri via Instagram. L'ex compagna di Flavio Briatore si è limitata a parafrasare la frase di Salmo, mostrando poi il dito medio nella storia successiva, queste le sue parole: "Li uso e poi li getto".

Il nome di Taylor Mega sta occupando in questi giorni le pagine del Gossip nostrano anche per una spiacevole vicenda occorsa alla modella la scorsa settimana, quando, dopo aver subito, a detta sua, un ricatto da parte di un paparazzo, ha deciso di pubblicare di suo pugno uno scatto 'rubato' in cui era immortalata senza la parte superiore del costume.