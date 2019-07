Ieri, 15 luglio, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island 2019, dove i fan del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, hanno assistito al tanto atteso falò di confronto tra Andrea Filomena e la fidanzata Jessica Battistello, conclusosi con un prevedibile addio. La giovane, infatuatasi del single Alessandro sin dall'inizio delle registrazioni, ha quindi scelto di chiudere definitivamente la relazione con l'uomo che doveva sposare sino a pochi mesi fa e ha deciso di uscire dal reality con Zarino.

A distanza di alcune settimane dalla fine delle registrazioni, alcuni indizi riportati dal sito dilei.it, fanno supporre però che la Battistello e Alessandro non stiano insieme.

Temptation Island, addio tra Jessica e Andrea a causa di Alessandro Zarino

L'attesa per conoscere l'esito del falò di confronto tra Jessica e Andrea, si è conclusa con la messa in onda della quarta puntata di ieri, 15 luglio, dove i telespettatori hanno assistito all'addio tra i due protagonisti.

Un epilogo preannunciato, dati gli atteggiamenti e il percorso della Battistello all'interno del villaggio sardo e dove, sin dalle prime battute, non ha nascosto la sua infatuazione per il single Alessandro Zarino. Tutto ciò, inevitabilmente ha scatenato la reazione del fidanzato che ha portato i due a chiudere la loro relazione durata due anni e mezzo, nel durissimo confronto di ieri sera, dove Andrea ha rimproverato Jessica anche per le frasi utilizzate che lo avrebbero discriminato e messo in cattiva luce. Un amaro epilogo per la coppia che, come noto, doveva convolare a nozze proprio lo scorso giugno.

Jessica e Alessandro stanno insieme? Alcuni indizi fanno supporre di no

Alessandro e Jessica, dopo la rottura definitiva tra la ragazza e il suo (ex) fidanzato Andrea, hanno deciso di uscire insieme da Temptation Island. Ora, anche se per contratto nulla può ancora essere svelato, alcuni indizi social svelati dal sito dilei.it fanno supporre che i due non stiano insieme dopo il loro ritorno a casa.

I più attenti hanno notato che Zarino ha cominciato a seguire la ragazza su Instagram, mentre lei non ha ricambiato, segno che i due potrebbero aver litigato. Dai siti di gossip, inoltre, giungono voci secondo le quali Alessandro potrebbe essere uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne al via il prossimo settembre. Mentre i protagonisti continuano a mantenere il silenzio, solo dopo la messa in onda della puntata riassuntiva di Temptation Island si saprà la verità su quanto accaduto o cosa sta accadendo.

In attesa di conoscere gli sviluppi, non resta che seguire le ultime due puntate del reality delle tentazioni, dove le coppie ancora in gioco si ritroveranno ad affrontare momenti di crisi e di alta tensione.