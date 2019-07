Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island su Canale 5, caratterizzata da un nuovo confronto finale che ha avuto come protagonisti Jessica e Andrea. Questa è stata sicuramente una delle coppie più discusse e al tempo stesso chiacchierate del reality show condotto da Filippo Bisciglia, complice il fatto che lei si è data subito alla 'pazza gioia' all'interno del villaggio con uno dei tentatori, al punto da dimenticare nel giro di poco il suo fidanzato che ieri sera ha chiesto di poterla vedere per la resa dei conti finale.

L'addio tra Jessica e Andrea a Temptation Island: lei sceglie Alessandro

E così è andato in onda l'atteso confronto finale tra Jessica e Andrea, i quali si sono ritrovati assieme davanti al falò e hanno avuto modo di vedere tutti i filmati che riguardavano l'avventura della ragazza. Un confronto che non ha portato a nulla di positivo, dato che dopo ciò che era successo sembrava inevitabile che i due ragazzi decidessero di andare via separatamente dal villaggio di Temptation Island e alla fine è stato proprio così.

Jessica ha accusato Andrea di essere interessato soltanto al giudizio delle persone, in particolar modo a quello dei suoi familiari e in lacrime ha detto addio a questa storia d'amore, sulla quale però aveva già molti dubbi prima di prendere parte al reality show, dato che aveva deciso di annullare il matrimonio che stavano programmando da tempo.

Ma il vero colpo di scena è arrivato al termine del falò di confronto di ieri sera a Temptation Island, quando Jessica ha chiesto di poter rivedere il tentatore Alessandro che in queste settimane le ha fatto perdere la testa.

Il ragazzo ha ammesso che la stava aspettando e senza troppi giri di parole ha detto che in quel momento avrebbe voluto fare una cosa che in queste settimane non ha mai fatto per rispetto: darle un bacio. Jessica, però, seppur contenta ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, ritenendo che non fosse ancora il momento giusto per baciarsi in pubblico.

Dopo il falò Jessica non segue Alessandro sui social

E così, alla fine, Jessica e Alessandro sono usciti insieme dal villaggio di Temptation Island, mano nella mano.

Ma cos'è successo una volta fuori dalla trasmissione? Al momento non si hanno molti indizi su quello che è successo dopo, dato che le coppie in gara e i tentatori firmano un rigido contratto dove viene vietato loro di fare spoiler su quello che succede una volta abbandonato il villaggio. Tuttavia in molti hanno notato che mentre Alessandro ha iniziato a seguire Jessica su Instagram, la ragazza al momento non ricambia il follow di colui che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato.