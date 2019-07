Per Sara Affi Fella è giunto definitivamente il momento della 'rinascita' dopo aver attraversato un periodo decisamente negativo, che l'ha messa a dura prova. L'ex tronista dello scandalo di Uomini e donne ha ripreso in mano la sua vita dopo mesi decisamente non facili, durante i quali ha dovuto fare i conti con gli insulti e le insinuazioni da parte del pubblico, che le puntava il dito contro dopo aver scoperto la 'truffa' che aveva architettato. Oggi, però, Sara ha ritrovato di nuovo il sorriso e lo ha fatto con il calciatore Francesco Fedato.

I due in queste ultime ore sono tornati al centro del gossip, complice una foto sospetta che farebbe pensare al fatto che l'ex tronista sia in dolce attesa di un bebè.

Il sospetto su Sara Affi Fella: potrebbe essere in dolce attesa

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che ieri sera Sara Affi Fella ha spiazzato i suoi fan postando su Instagram una stories dove la vedevamo in compagnia del suo nuovo fidanzato Francesco Fedato.

Uno scatto che ha fatto nascere un sospetto: Sara aspetta il suo primo bambino?

Il motivo di questo sospetto è dovuto al fatto che nella stories si vede il calciatore accovacciato sul corpo dell'ex tronista di Uomini e donne, intento a darle un bacio sulla pancia, proprio come se all'interno ci fosse il frutto del loro amore. Lo scatto in questione è stato poi arricchito anche da un cuoricino rosso, simbolo dell'amore e della passione.

Inutile dire che la foto ha fatto subito il giro del web e della rete e in moltissimi in queste ore si stanno chiedendo quale sia la verità dei fatti. Possibile che Sara abbia scelto di annunciare proprio in questo modo la sua gravidanza? Al momento da parte della Affi Fella ma anche del calciatore non ci sono ancora conferme oppure smentite su questa foto sospetta.

L'attacco di Sara Affi Fella contro l'ex fidanzato Luigi Mastroianni

In attesa di scoprire se la bella Sara diventerà realmente mamma per la prima volta, in questi ultimi giorni la tronista si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Luigi Mastroianni, il ragazzo che scelse ai tempi della sua esperienza a Uomini e donne.

Sara, infatti, ha pubblicato delle Instagram stories al vetriolo contro Luigi, in cui gli chiede di non continuare a parlare di lei e di voltare pagina, dato che ormai il suo trono è finito e che si è felicemente fidanzato con un'altra ragazza.

'Adesso basta subire', ha dichiarato Sara nelle sue stories dove prosegue dicendo che pur avendo sbagliato e prendendosi tutte le sue colpe, adesso è giunto il momento di non subire più e quindi di reagire a tutte le provocazioni e le insinuazioni che vengono fatte sul suo conto, comprese quelle dell'ex fidanzato.