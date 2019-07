Prosegue con successo di ascolti il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, il fortunato reality show condotto da Filippo Bisciglia, che in queste prime due settimane di programmazione ha ottenuto ascolti record. Lunedì 8 luglio in prime time verrà trasmessa la terza delle sei puntate previste di questa edizione, la quale si preannuncia ricchissima di nuovi colpi di scena e soprattutto sarà caratterizzata da ben due falò finali che terranno alta l'attenzione del pubblico da casa.

Temptation Island, le anticipazioni della terza puntata

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla terza puntata di Temptation Island in onda lunedì prossimo in tv, rivelano che per Andrea e Jessica arriverà il momento della resa dei conti finale.

Pubblicità

Pubblicità

Il ragazzo, che in queste settimane ha dovuto fare i conti con il comportamento fin troppo libertino della sua fidanzata, verrà messo di fronte a dei nuovi clamorosi filmati che questa volta lo porteranno a chiedere subito il falò di confronto finale.

E così nella terza puntata del reality show vedremo che Andrea chiederà a Filippo di poter rivedere subito la sua fidanzata, deluso e amareggiato dal comportamento che sta avendo nel villaggio. Ricordiamo che già durante la prima puntata Andrea aveva chiesto di poter avere un confronto con Jessica, dopo appena tre giorni di separazione, ma in quell'occasione la ragazza si rifiutò e nei giorni successivi si è data alla 'pazza gioia' con il tentatore che la sta corteggiando, arrivando a dirgli che vorrebbe baciarlo.

Pubblicità

Cosa succederà questa volta? Quale sarà la reazione di Jessica di fronte alla richiesta del suo fidanzato? Accetterà oppure chiederà di portare a termine il suo viaggio nei sentimenti, per capire cosa prova nei confronti di Andrea e a questo punto anche nei confronti del tentatore?

Il secondo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo a Temptation island

Gli spoiler sulla prossima puntata di Temptation Island, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche della coppia formata da Nunzia e Arcangelo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

La scorsa settimana c'è stato l'atteso falò finale tra i due ragazzi, al termine del quale sono andati via separatamente dal villaggio.

Eppure dal promo che in queste ore è stato postato sulla pagina Instagram del reality show, possiamo anticiparvi che Nunzia tornerà di nuovo sui suoi passi. Sarà proprio lei a chiedere a Filippo di poter rivedere nuovamente Arcangelo e quindi di avere con lui un secondo falò di confronto. La ragazza ammetterà di aver sbagliato su certe cose e di aver capito i suoi errori e proprio per questo proverà a capire se con Arcangelo può rimettere in sesto i pezzi di questa storia d'amore.

Vittorio cambia atteggiamento e fa ingelosire Katia

I due sono fidanzati da ben tredici anni e c'è da dire che questa esperienza ha messo a dura prova il loro amore. Tra l'altro in rete e sui social circolano diverse indiscrezioni su quello che sarebbe successo in seguito alla trasmissione e si vocifera che i due sarebbero tornati nel loro paese d'origine da 'single'. Insomma sembrerebbe che l'esito di questo secondo falò finale non sia stato proprio dei migliori.

Pubblicità

Occhi puntati anche su Vittorio, che in questa nuova puntata di Temptation Island deciderà di cambiare atteggiamento all'interno del villaggio delle tentazioni e comincerà a far ingelosire la sua fidanzata Katia. La tattica di Vittorio sembrerà dare i 'frutti sperati', visto che la sua fidanzata non gradirà per niente il modo di relazionarsi con le altre tentatrici del reality show.