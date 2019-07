Ieri, 19 giugno, la nota rivista In Touch ha lanciato una bomba che sta facendo il giro del mondo: Lady Gaga si è trasferita a New York per iniziare una convivenza con Bradley Cooper. Gli scatti del trasloco dei due sono divenuti virali in poco tempo, ma non è arrivata nessuna conferma e né tantomeno una smentita dai diretti interessati. Entrambi single, dopo le rotture con Irina Shayk e Christian Carino, avranno preso la decisione di dare un ulteriore possibilità all'idillio che gli ammiratori hanno notato sul grande schermo di A star is born?

Il pettegolezzo sulla presunta relazione tra pop-star e l'attore è nato lo scorso febbraio quando è stata annunciata la fine dell'amore tra la Germanotta e il suo fidanzato Christian e oggi si è fatto ancora più insistente.

Lady Gaga conviverebbe con Brandley: tra realtà e gossip

Secondo alcune indiscrezioni Lady Gaga avrebbe deciso di trasferisi a New York per stare vicino a Bradley Cooper; mentre altri Gossip non sono stati pubblicati da nessun altro giornale o blog e a dire il vero la voce sulla convivenza non è stata accolta come la verità dei fatti da tutti i siti di cronaca rosa.

Infatti, secondo il blog Gossip Cop le indiscrezioni pubblicate dalla rivista In Touch sarebbero infondate. Del resto non tutti i pettegolezzi trovano riscontri nella realtà. Quindi, cosa c'è di vero? Che Lady Gaga e Bradley abbiano un feeling speciale è indiscutibile. I due non hanno mai confermato di stare insieme e quella che potrebbe sembrare un inizio di una relazione potrebbe essere semplicemente una bellissima amicizia.

Irina Shayk: la sua vita dopo Bradley Cooper

L'appassionante e romantica saga di Bradley Cooper e Lady Gaga ha aperto un nuovo capitolo che appartiene a pochi giorni fa quando Irina Shayk è stata pizzicata in un parco giochi di New York assieme alla figlia Lea, avuta dal suo ex compagno, e ad un uomo misterioso. I due, seduti su una pachina, scambiano atteggiamenti intimi e affettuosi. Che sia il nuovo amore di Irina?

Che lui sia la vera causa della separazione con Bradley? E dunque non Lady Germanotta come la maggior parte dei siti di gossip avevano ipotizzato? Chissà, quello che per ora sappiamo è che la modella russa è diventata una donna diversa rispetto a quando stava con Bradley. Infatti, è diventata più bella, più raggiante e coglie sempre l'occasione di pubblicare sui social nuovi scatti della sua vita mondana.

Che sia semplicemente un modo per far ingelosire e rinconquistare l'attore? Potrebbe essere. Del resto i messaggi che la Shayk ha inviato al mondo sono noti a tutti. Dall'abito della vendetta, alla "borsa/messaggio", fino alla citazione del romanzo russo L'Idiota di Dostoevsky.