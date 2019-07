Kikò Nalli - famoso parrucchiere noto al pubblico del piccolo schermo anche per aver partecipato a Uomini e Donne, essersi sposato con l'opinionista Tina Cipollari e aver avuto da lei tre bambini - ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello. È proprio durante questo percorso che ha potuto conoscere Ambra Lombardo, un'ex insegnante siciliana oggi modella. Tra loro è nata un'importante storia d'amore, commentata sia dal web che dai figli del Nalli, che ha fatto molto discutere, perché inizialmente in pochi hanno creduto al sentimento di Ambra.

Anche se la coppia sta insieme da poco più di un mese, dal termine del programma del Grande Fratello, si è fatta sempre più insistente la voce che li voleva tra i partecipanti alla seconda edizione di Temptation Island Vip, programma che tornerà su Canale 5 a partire da settembre.

Kikò nelle ultime ore ci ha tenuto ad informare i suoi followers che né lui né Ambra parteciperanno al reality di Temptation Island Vip.

Nello specifico l'ex marito di Tina Cipollari ha affermato che "A differenza di ciò che si è detto in giro, noi non siamo stati contattati da nessuna produzione". Ha spiegato poi di aver voluto smentire subito la notizia falsa che da qualche giorno girava sul web, perché non sopporta i falsi scoop. Ha quindi ammesso di essere stato contattato, ma da un’agenzia di Milano, che voleva solo sapere se eventualmente la coppia sarebbe stata disponibile.

"Ci tengo a chiarire che non c’è stato nessun contatto con la produzione" del programma.

Dunque Kikò e Ambra non formeranno una delle sei coppie protagoniste della seconda edizione di Temptation Island Vip, a meno che non verranno contattati in un prossimo futuro dalla redazione del programma, che ad oggi non lo ha fatto. Non si conosce ancora nessun nome definitivo rispetto alle possibili sei coppie: Raffaella Mennoia, della redazione del programma, [VIDEO] tramite le IG Stories del suo profilo Instagram, pochi giorni fa ha fatto sapere di essere giunta quasi al termine dei colloqui per decidere le sei coppie, colloqui a cui evidentemente non hanno partecipato Kikò e Ambra.

Excursus della coppia prima e dopo la casa del Grande Fratello

Se all'interno della casa del Grande Fratello inizialmente ad avere un trasporto sembrava essere solo l'ex marito di Tina Cipollari, con l'uscita dal gioco di Ambra la situazione è cambiata: nessuno ha dimenticato il tenero bacio che la coppia si è scambiata appena si sono rivisti, mentre Kikò era ancora un concorrente del programma. Il gesto suscitò molte critiche, anche da parte di Francesco, uno dei tre figli di Kikò e Tina Cipollari, che dopo aver visto la puntata, tramite il suo profilo Instagram, definì l'ex insegnante una "stratega" perché se avesse nutrito un vero sentimento verso il padre non avrebbe aspettato di essere eliminata dal programma per dimostrarglielo.

Secondo Francesco, quella mossa serviva solo per darle una visibilità che altrimenti non avrebbe mai avuto. A fargli eco è intervenuta anche Tina Cipollari, sua madre nonché ex moglie di Kikò per ben 15 anni, che tramite il suo profilo social ha scritto "Disse la volpe al tasso: tu sei furbo, ma io ti passo”. Dopo questo periodo però il figlio ha avuto modo di conoscere la neo-fidanzata del padre e cambiare idea sul suo conto.