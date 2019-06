E' ufficiale: la bellissima modella di Intimissimi Irina Shayk, 33, e il protagonista di 'A Star is Born' Bradley Cooper, 44 anni, si separano dopo quattro anni insieme e una figlia. I rumor della loro separazione sono iniziati una settimana fa quando Irina è stata vista lasciare con una valigia al seguito la casa che condivide con il compagno Bradley Cooper. Poi è arrivata la notizia ufficiale: è finita.

Separazione dovuta ai troppi impegni che impedivano ai due di stare insieme

I due avrebbero ormai problemi di coppia da quasi oltre un anno e avrebbero cercato di far funzionare la relazione in tutti i modi per il bene della figlia Lea De Seine nata nel 2015.

I loro problemi di coppia sono causati dal fatto che entrambi sono sempre stati molto concentrati e impegnati sulla rispettive carriere e molto raramente riuscivano a incontrarsi per passare un po' di tempo insieme: "Quando lui era in città lei era fuori città e invece quando c'era lei era via per lavoro lui. Avevano una relazione a distanza e non si vedevano mai" racconta una fonte vicina alla coppia.

Bradley e Irina si sono fidanzati nel 2014, poi nel 2015 hanno avuto una figlia insieme e si sono trasferiti entrambi nella casa di Los Angeles dell'attore.

Nel 2016 la grande proposta di matrimonio, anche se però un matrimonio non c'è mai stato. I due sono ora in mano agli avvocati per trovare un accordo pacifico sia per la custodia della figlia che per i numerosi investimenti che la coppia condivide. Sembra che la casa di Los Angeles in cui vive la famiglia, sebbene sia di proprietà di Bradley, resterà ad Irina, in quanto l’appartamento in cui viveva la modella precedentemente e che ancora possiede è troppo piccolo per viverci anche con una bambina.

Il film 'A star is born' ha contribuito alla separazione

Secondo gli amici della coppia il film A Star is Born avrebbe contribuito attivamente alla separazione. I due infatti prima che il ruolo arrivasse a Bradley avevano deciso di impegnarsi con tutto loro stessi per ricavare del tempo da passare insieme e risolvere le cose. Poi però è arrivata quest'opportunità a cui l'attore non ha potuto dire di no: hanno passato del tempo insieme unicamente durante il tempo in cui Bradley co-scriveva le canzoni del film nel seminterrato di casa, in seguito le riprese e la promozione del film li ha tenuti nuovamente separati.

Dopo l'uscita del film milioni di fans non facevano altro che parlare della coppia Bradley-Lady Gaga, che volevano si realizzasse non solo nella pellicola ma anche nella vita reale. Tutto questo non è di certo piaciuto a Irina, che ha dovuto stare in disparte mentre tutti volevano che il suo uomo stesse con un'altra. Alla fine hanno capito che non potevano più fare nulla per stare insieme e la cosa migliore era prendere strade separate.

Dopo l'annuncio della separazione i social media sono in fermento.

Infatti i fans di 'A Star is Born' credono sia un vero e proprio colpo del destino e in molti commentano "Lady Gaga è single, Bradley Cooper è single. Sappiamo tutti come andrà a finire questa storia".