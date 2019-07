Lorenzo Battistello, noto anche come "il cuoco" della prima edizione del Grande Fratello, ha rischiato la vita a causa di un tumore maligno. Lo ha raccontato lo stesso ex gieffino attraverso Instagram. Diciannove anni fa avveniva la sua partecipazione al reality più famoso: insieme a Rocco Casalino, Marina La Rosa e Pietro Taricone è entrato nel primo cast della casa più spiata d'Italia. Dopo l'esperienza televisiva ha deciso di investire i suoi guadagni nella sua professione di sempre, aprendo una caffetteria-paninoteca a Barcellona, città in cui vive ancora oggi. Lo chef vicentino ha scelto la vita lontana dai riflettori, ma il pubblico non l'ha mai dimenticato.

Battistello parla della sua guarigione

Usando Instagram, Lorenzo ha scelto di postare una foto utilizzando la App virale per invecchiare i volti: FaceApp. Ad accompagnare l'immagine che lo ritrae da anziano, Battistello ha scritto un piccolo post in cui ha confessato di aver trascorso un periodo molto difficile.

Otto mesi fa, il cuoco ha rischiato la vita a causa di una terribile malattia. Un tumore maligno ha messo in discussione il suo futuro, ma fortunatamente è stato rimosso in tempo.

Il dramma è stato raccontato usando un gioco, ma lo chef ha voluto fare un appello a tutti i suoi follower per sottolineare l'importanza della prevenzione.

Usando parole forti, Battistello ha confidato il dramma personale che ha dovuto affrontare: "Otto mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no". Con ottimismo adesso guarda al futuro, ma non dimentica e non vuole che nessuno sottovaluti quanto sia fondamentale il tempo per sconfiggere alcune malattie.

Questa storia ha potuto vedere un lieto fine solo grazie ad un'operazione chirurgica arrivata al momento giusto, per questo Lorenzo ha chiesto a tutti i suoi follower di non dare mai nulla per scontato. Dall'operazione di otto mesi fa, per lui è cominciata una nuova vita, un inizio che ha voluto condividere con tutti i fan che lo hanno sempre seguito, comunicando la sua voglia di vivere.

Non ha aggiunto nessun altro dettaglio sulla malattia che ha dovuto affrontare, solo una foto che lo ritrae in un modo straordinariamente realistico con molti anni in più.

A rappresentare quel futuro che adesso può ricominciare ad immaginare, Lorenzo ha scelto una App con cui il web si diverte. È stato un modo originale per diffondere un messaggio molto serio e fondamentale per la vita di ognuno: guarire si può, se si previene nel giusto modo. Dopo otto mesi di terapie, oggi Battistello può dirsi finalmente guarito e ha ripreso in mano la sua vita.