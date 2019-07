Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera americana Beautiful, che riesce a mantenere un trend importante in termini di ascolti. Le anticipazioni della puntata di lunedì 22 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Thorne. Quest'ultimo sarà intenzionato a ufficializzare il fidanzamento con Katie, recandosi alla Forrester Creations. I due innamorati vivranno un momento di felicità, ma ci sarà occasione per discutere in merito alla custodia legale del piccolo Will.

Ridge non sarà in grado di stare tranquillo dopo essersi reso conto della malafede di Bill, che potrebbe avere in mente un progetto per fermare le intenzioni di Katie e vincere la causa contro la Logan. Forrester si dirà sicuro che Bill stia giocando sporco per ottenere il risultato sperato.

Bill decide di confidarsi con Justin

Il padre di Steffy vorrà dare dei consigli ai due fidanzati per spingerli a mettere in atto una controffensiva contro l'editore.

Il comportamento di Ridge provocherà la preoccupazione di Brooke, che vorrà risolvere la questione e dimostrerà di schierarsi dalla parte di Bill. Inoltre la madre di Hope non potrà nascondere di essere in ansia per le intenzioni del marito, che farà venire delle strane idee nella mente di Thorne e Katie. Il padre di Liam penserà che sia giusto parlare con una persona fidata come Justin, alla quale mostrerà la voglia di portare a casa la vittoria della causa contro l'ex compagna.

La rabbia di Hope per il ruolo affidato a Sally

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Zoe, che vivrà un momento di serenità dopo aver affrontato una situazione complessa. La giovane donna si dimostrerà felice per l'incarico di Xander e riceverà delle rassicurazioni dall'uomo, intenzionato a spiegarle che i loro rapporti saranno professionali. Il ragazzo però non potrà nascondere di essere attratto dalla giovane donna e dimostrerà apprezzamento quando lei flirterà apertamente con lui. Hope affronterà degli ostacoli e sarà arrabbiata dopo aver saputo che Sally ha ricevuto il ruolo di stilista per la Intimates.

Steffy vuole evitare un confronto con la sorellastra

Steffy, dal canto suo, avrà un parere differente nei confronti di Sally e si dirà sicura che la ragazza abbia dimostrato il proprio talento. La Spectra riceverà la seconda possibilità per lavorare con la famiglia Forrester e la figlia di Ridge vorrà evitare un confronto con la rivale. Steffy crederà che non sia il momento giusto per discutere di problemi di lavoro con la collega.

Infine la Logan non avrà dubbi nel ritenere che la sorellastra sia interessata a mettere in atto una vendetta contro di lei.