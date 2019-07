Ieri sera, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2019-2020, Carlo Conti ha reso noto in anteprima il cast ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show, il fortunato varietà del venerdì sera che rivedremo in onda da settembre. Tanti i volti noti si metteranno in gioco in questa nuova edizione, tra cui Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e donne che abbiamo già avuto modo di vedere in svariati reality show tra cui L'Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip.

Svelato il cast completo di Tale e Quale Show 2019: da Flora Canto a Francesco Monte

Carlo Conti ha subito rotto gli indugi sul cast della prossima edizione di Tale e Quale Show e alla presentazione dei palinsesti Rai ha svelato il cast completo del varietà.

Tra i volti di spicco vi è sicuramente Francesco Monte, che già lo scorso anno era stato dato tra i papabili del programma di Raiuno ma all'ultimo momento la sua partecipazione saltò e l'ex tronista entrò nella casa del Grande Fratello Vip.

E poi ancora tra i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show segnaliamo due ex protagonisti di Ora o mai più: parliamo di Jessica Morlacchi e di Davide De Marinis. Nel cast ufficiale del varietà del venerdì sera di Raiuno, inoltre, comparirà anche il duo comico composto da Gigi e Ross, i quali però parteciperanno come un solo concorrente.

Tra gli altri, inoltre, segnaliamo la presenza di: Sara Facciolini, Flora Canto, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Agostino Penna, David Pratelli, Eva Grimaldi e Francesco Pannofino.

Un cast che ha fatto un po' storcere il naso ai fan storici della trasmissione di Carlo Conti, molti dei quali sui social hanno sottolineato come quest'anno siano stati scelti dei concorrenti non proprio famosissimi.

Sfida difficile per Tale e Quale Show: su Mediaset c'è Rosy Abate 2 - La serie e Le Iene

E quest'anno la sfida per Carlo Conti, anche dal punto di vista degli ascolti, si preannuncia decisamente più complicata.

In casa Mediaset, infatti, hanno annunciato che il venerdì sera sarà dedicato alle fiction in prima visione e si partirà ad inizio settembre con la seconda stagione di Rosy Abate - La serie che vede protagonista la fuoriclasse Giulia Michelini.

Una fiction che potrebbe dare filo da torcere a Tale e Quale Show, visto che la prima fortunata stagione ha ottenuto degli ascolti a dir poco record, con una media di oltre 4.5 milioni di spettatori a settimana e uno share che ha sfiorato il 22%.

Come se non bastasse, su Italia Uno e Rete 4 ci saranno rispettivamente Le Iene Show e Quarto Grado. Riusciranno Carlo Conti e il suo cast a tenere testa a questa agguerrita concorrenza? Lo scopriremo dal prossimo settembre.