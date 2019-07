La love story tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è giunta definitivamente al capolinea. Qualche giorno fa è stato proprio il cantante ad ufficializzare l'addio con la prosperosa showgirl e lo ha fatto con un post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove spiegava che avevano scelto di dirsi addio. Una notizia che ha colto di sorpresa i tantissimi fan della coppia, in un primo momento increduli e spiazzati.

In queste ore ha parlato anche Federico Rossi, il quale ha spiazzato tutti con una dedica speciale che ha fatto alla sua ormai ex fidanzata ma intanto i fan sembrano avere dubbi su questa separazione, complice il fatto che la Di Benedetto non abbia ancora cancellato le foto fatte assieme al suo ex fidanzato.

I dubbi dei fan su Paola e Federico e lei sbotta su Instagram

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nelle ultime ore Paola ha postato una nuova foto su Instagram con l'aggiunta della didascalia 'Forse, alcune cose, le guarisce solo il tempo'.

Immediata la risposta dei fan, alcuni dei quali hanno chiesto a Paola perché continuasse a tenere le foto scattate con Federico sul suo profilo.

Una domanda che ha suscitato molti sospetti, dato che in passato Paola raccontò a Pomeriggio 5 che in seguito ad un litigio con Fede lo aveva addirittura bloccato su Instagram e invece stavolta, nonostante l'addio, continua addirittura a seguirlo.

Il sospetto è quindi che tra i due possa non essere finita del tutto, ma queste supposizioni hanno fatto sbroccare Paola, la quale ha prontamente risposto chiedendo chi mai abbia detto che se due persone si lasciano, devono per forza cancellare le foto fatte assieme da Instagram. 'Le foto sono lì e resteranno sempre lì, ha scritto Paola a prescindere da quello che succederà e da come si evolveranno le cose con Fede.

Il duro sfogo di Federico Rossi contro un hater che lo insulta e 'ci prova' con Paola

Ma non è tutto, perché in queste ore Federico ha dovuto fare i conti anche con degli haters. Uno in particolare lo ha insultato commentando una delle foto di Paola Di Benedetto e ha 'provato' a conquistare la donna, dicendole che da questo momento in poi può tenerlo in considerazione. Immediata la risposta del cantante, il quale è apparso visibilmente furioso e stizzito dal commendo, al punto da apostrofare l'utente in questione con l'appellativo di 'c...' e dicendogli di stare tranquillo perché Paola non lo guarderebbe neppure minimamente con il binocolo.

Il cantante ha anche proposto una petizione per tutti quelli che ha definito i 'micro-cefali' del web, ossia persone senza cervello che sparlano a sproposito. 'Mamma mia è una situazione problematica', ha chiosato il cantante nel suo lungo sfogo social.