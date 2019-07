È un'intervista molto interessante quella che Raffaella Mennoia ha rilasciato a "Il Fatto Quotidiano": a poche ore dalla quarta puntata di Temptation Island, infatti, la redattrice ha deciso di anticipare parte delle cose che accadranno nel finale dell'edizione attualmente in onda. La romana, inoltre, ha commentato le tante chiacchiere che sono circolate sulle coppie di quest'anno, arrivando a tirare in ballo Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne che ha preso in giro sia la produzione che il pubblico poco più di un anno fa.

La Mennoia commenta i rumors su Temptation

L'edizione di Temptation Island che sta andando in onda in queste settimane, è stata al centro delle chiacchiere soprattutto a causa di presunti accordi che alcuni protagonisti avrebbero preso prima di iniziare le registrazioni. Jessica e Andrea, in particolare, si diceva che fossero d'accordo nel far parlare di loro pur di arricchirsi a fine programma.

Il giornalista de "Il Fatto Quotidiano" che ha intervistato l'autrice Raffaella Mennoia, non ha potuto non chiederle spiegazioni su questo Gossip che ha impazzato per giorni sul web.

"Ho già smentito. Capita spesso che qualcuno in cerca di followers possa inventare cose simili. Io non credo che i ragazzi si siano messi d'accordo prima del programma".

In merito alle parole poco carine che molti spettatori hanno rivolto a Nunzia dopo averla vista implorare Arcangelo per tornare insieme, la romana detto: "I commenti sono stati eccessivi, a volte bisognerebbe frenarsi".

È a questo punto, però, che la collaboratrice di Maria De Filippi ha tirato in ballo un'ex tronista di Uomini e Donne che un anno fa è stata bersaglio di critiche e insulti per il comportamento irrispettoso che ha avuto: "Per me sono stati esagerati anche con Sara Affi Fella. Su di lei ne avrei di cose da dire, però ho trovato tutto pesante, Spesso si superano i limiti".

Confronti clamorosi nel finale di Temptation Island

Dopo aver ricordato la brutta figura che Sara Affi Fella ha fatto quando il suo ex Nicola Panico ha raccontato la verità sul loro amore mai finito (anche mentre lei cercava l'anima gemella a Uomini e Donne), Raffaella ha deciso di spostare la sua attenzione sulle ultime puntate del reality al quale lavora da oltre 6 anni.

Mancano poche settimane, infatti, alla conclusione di un'altra edizione di successo di Temptation Island: se quello che è andato in onda fino ad oggi è sembrato interessante ed inaspettato, è quello che vedremo nei prossimi lunedì che dovrebbe lasciare tutti senza parole.

La Mennoia, infatti, ha anticipato: "Sono rimasta perplessa e basita anch'io. Ci saranno tutti confronti clamorosi, molto accesi. Un finale che non pensavo nemmeno io quando li ho selezionati".

Per quanto riguarda l'edizione Vip del format, invece, la redattrice ha fatto sapere che le registrazioni inizieranno a fine agosto in Sardegna e la conduttrice dovrebbe essere Alessia Marcuzzi.