Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca punta di diamante delle reti Mediaset. Le anticipazioni del nuovo episodio in programma martedì 16 luglio su Canale 5, rivelano che Ferit Aslan farà delle indagini sul conto di Asuman Piran per capire quale segreto nasconde grazie all'aiuto dell'amico Engin.

Bitter Sweet: riassunto episodio precedente

Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda lunedì 15 luglio su Canale 5, abbiamo visto Asuman scoprire che Demet si è recata in ospedale per un'interruzione di gravidanza.

Qui la sorella di Nazli l'ha minacciata di confessare tutto a suo marito, qualora rivelasse che è stata lei a scattare le foto ai documenti dell'affido di Bulut. Un grattacapo che ha impedito a Ferit di procedere con l'affidamento di suo nipote, rimasto orfano di entrambi i genitori in seguito ad un drammatico incidente automobilistico provocato da Hakan e Demet.

Deniz arrestato per rissa

Nel frattempo Deniz ha avuto una violenta crisi di nervi dopo aver capito che l'Aslan ama la chef.

Per questo motivo il giovane è rimasto coinvolto in una rissa con due clienti di un bar, che avevano fatto degli apprezzamenti poco carini nei confronti di alcune donne. Poco dopo il musicista è stato portato in carcere con l'accusa di aver provocato una rissa. Ma che Onder si è proposto di pagare la sua cauzione, permettendogli così di tornare in libertà.

Lite tra Asuman e Demet

Gli spoiler di Bitter Sweet, riguardante l'episodio numero 27 in programma martedì 17 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, annunciano innumerevoli colpi di scena.

Nel dettaglio, Nazli sarà indecisa se accettare l'impiego offertole da Deniz oppure licenziarsi da casa Ferit. Una decisione che lascerà l'amaro in bocca ad entrambi i due uomini, pazzi entrambi di lei. Asuman e Demet, invece, dimostreranno di essere legate da un segreto. Per questo motivo saranno protagoniste di una violentissima discussione dove voleranno minacce pesantissime alla Pusola Holding.

Ferit ed Engin vicini a scoprire la verità sulla Piran

Hakan, intanto, si presenterà ad una riunione, sebbene la sua presenza non sia prevista. In questo frangente, l'Aslan e gli altri invitati dimostreranno di non essere contenti della presenza del viscido Onder. Il piccolo Bulut, invece, uscirà a pranzo con la Piran e il musicista per poi venire raggiunti dall'affarista. Dall'altro canto, Asuman rischierà di mettersi sempre più nei guai in quanto nasconde moltissimi scheletri nell'armadio.

Questi rischieranno di venire scoperti quando Ferit ed Engin inizieranno ad indagare sul suo conto. I due uomini riusciranno a smascherare la ragazza? Non ci resta che aspettare le nuove anticipazioni.