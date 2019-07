Un volto storico della telenovela Una vita rientrerà in scena a partire dalle puntate spagnole in onda ad agosto. Sarà l'ispettore Mauro San Emeterio, interpretato dall'attore Gonzalo Trujillo, a fare la sua apparizione ad Acacias 38, ovvero nel luogo che aveva lasciato quasi due anni fa insieme alla sua amata Teresa Sierra. La notizia è stata data in esclusiva dal sito spagnolo Diez Minutos ed è stata condivisa anche dai canali social dello stesso attore, che di fatto ha dato veridicità alla stessa.

Ma quali saranno le ragioni di questo graditissimo ritorno dopo circa 500 puntate di assenza? E, soprattutto, ci sarà anche l'amata Teresa con l'ispettore che tanto aveva dovuto lottare per raggiungere la felicità insieme a lei? Ma se Gonzalo Trujillo ha ufficializzato il suo ritorno, al momento tutto tace da parte della sua collega Alejandra Meco.

Una Vita anticipazioni: il ritorno di Mauro dopo una lunga assenza

Sicuramente i telespettatori storici ricordano bene il personaggio di Mauro San Emeterio, protagonista della seconda stagione di Una Vita insieme alla maestra Teresa Sierra.

L'ispettore era entrato in scena durante le indagini relative alla sparizione di Manuela e German, trovandosi ben presto a scontrarsi con la terribile Cayetana Sotelo Ruz. E proprio i rapporti non certo facili con la dark lady, avevano causato problemi alla sua storia d'amore con Teresa, che in realtà era la vera Cayetana (ma da bambina era stata scambiata durante l'incendio nella casa dei Sotelo Ruz). Dopo peripezie e problemi a non finire, la coppia aveva deciso di abbandonare il quartiere nella speranza di allontanarsi anche dalle sofferenze.

Mauro e Teresa si erano quindi trasferiti a Parigi e di loro non si è più saputo nulla. Il ritorno di Mauro, previsto per le puntate di Una Vita di agosto, potrebbe quindi chiarire cosa è accaduto nei 10 anni (nel frattempo è andato in onda un salto temporale) di assenza dalla Spagna.

Trame spagnole Una Vita: dubbi sul ritorno di Teresa

Il ritorno di Mauro San Emeterio nelle puntate spagnole di Una Vita ricorda quanto accaduto qualche mese fa a Il Segreto, dove Maria e Gonzalo sono tornati in scena dopo una lunga assenza.

Nel loro caso, però, la lontananza non è stata portatrice di buone notizie, tanto che la coppia si è poi definitivamente separata. Resta quindi da capire se a Teresa e Mauro verrà riservato lo stesso destino e la dolce maestra riapparirà insieme all'amato nel quartiere che per lei ha portato gioie e dolori. La sua interprete Alejandra Meco dovrebbe avere concluso le riprese ne Il Segreto dopo il matrimonio di Elsa con Isaac. Dunque le potrebbe essere data la possibilità di vestire di nuovo i panni di Teresa Sierra a Una Vita, occasione perfetta per capire se la maestra in Francia è riuscita a realizzare il suo grande sogno di diventare madre.

Al momento della sua partenza, infatti, Teresa era in attesa di un bambino e la sua gravidanza era apparsa difficile fin dall'inizio, anche a causa dello stress che aveva dovuto affrontare. La speranza dei telespettatori è di rivedere inoltre il bambino di circa dieci anni, senza apprendere ulteriori tragedie anche da questo punto di vista.