Mancano pochi giorni alla messa in onda della terza puntata di Temptation Island: il magazine di Uomini e Donne, con il numero uscito il 4 luglio, ha regalato ai fan del reality alcune interessanti anticipazioni su quello che accadrà lunedì prossimo. Nunzia e Arcangelo si ritroveranno faccia a faccia al falò dopo essersi lasciati, ma anche Andrea chiederà un confronto immediato con la fidanzata Jessica dopo averla vista tra le braccia di Alessandro.

La 42enne Sabrina, inoltre, arriverà a fare una proposta un po' particolare al single Giulio, mentre Ilaria e Katia si lasceranno andare al corteggiamento di alcuni "tentatori".

Jessica e Andrea faccia a faccia al falò lunedì 8 luglio

Il falò di confronto finale tra Jessica e Andrea, si vociferava dovesse andare in onda già al termine della prima puntata di Temptation Island, ma nonostante il ragazzo avesse richiesto l'incontro immediato con la fidanzata, quest'ultima aveva rifiutato, "costringendolo" a rimanere nel villaggio ancora per un po'.

Le anticipazioni che sono trapelate sul terzo appuntamento con il reality (previsto per lunedì 8 luglio), fanno sapere che i due ex promessi sposi si rivedranno a meno di due settimane dall'inizio della loro avventura. Sarà il parrucchiere a chiedere per la seconda volta il faccia a faccia definitivo con la compagna dopo averla vista pericolosamente vicina al single Alessandro.

Tra qualche giorno, però, il pubblico assisterà anche all'epilogo tra Nunzia e Arcangelo: nonostante i due si siano lasciati all'inizio della seconda serata (determinante è stato il bacio che lui ha dato a una tentatrice pensando di non essere ripreso dalle telecamere), la napoletana è tornata sui suoi passi dopo un breve periodo di riflessione.

Filippo Bisciglia ha anticipato che la giovane ha chiesto alla produzione di poter rivedere l'ex fidanzato per provare a ricucire la loro storia d'amore lunga 13 anni: i Gossip che circolano sul web, però, sostengono che la coppia non si sia riunita dopo il secondo falò (questo almeno è quello che fanno sapere voci che arrivano direttamente dal paese dove vivono i protagonisti di Temptation).

Quasi tutte le coppie in crisi

Il magazine di Uomini e Donne, inoltre, anticipa che nella terza puntata di Temptation Island molti fidanzati del cast saranno spiazzati dai comportamenti delle loro dolci metà: David, ad esempio, strabuzzerà gli occhi quando vedrà la sua Cristina entrare nell'abitazione dei single dove non ci sono le telecamere.

Nicola, invece, assisterà inerme all'avvicinamento tra Sabrina e Giulio Raselli: la 42enne arriverà a fare una proposta "choc" al tentatore, incurante della presenza del compagno a pochi metri di distanza.

Anche Massimo reagirà con rabbia dopo aver visto Ilaria sempre più vicina al single Javier, mentre Vittorio si mostrerà parecchio risentito dagli atteggiamenti di Katia nel villaggio.