Nuovi appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', il cui titolo originale è "Dolunay". Le anticipazioni degli episodi che partono da lunedì 22 per arrivare fino a venerdì 26 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli. La giovane donna dovrà fare i conti con nuovi ostacoli dopo essersi vista rifiutata la possibilità di un mutuo per dare inizio all'apertura del ristorante.

Questa richiesta non le verrà accettata per la mancanza di uno stipendio fisso. Alya metterà al corrente Hakan della verità intorno alla persona di Nazli comunicando all'Onder che la cuoca sarà in procinto di lasciare la villa di Ferit (Can Yaman). Il marito di Demet si dirà intenzionato a scoprire il motivo di questo strano atteggiamento della sorella di Asuman.

Un momento di riavvicinamento nel rapporto tra Ferit e Nazli

Ferit e Nazli (Ozge Gurel) saranno costretti a lasciare la città per via di un impegno di lavoro, in quanto prenderanno parte all'incontro con i giapponesi nel corso di una riunione.

Le due persone passeranno del tempo insieme con la possibilità di avere dei riavvicinamenti dopo le recenti incomprensioni che li hanno portati al definitivo distacco. Fatos organizzerà una cena nella sua abitazione in compagnia di Engin e l'avvocato si dimostrerà felice per questa serata romantica. L'Onder avrà intenzione di creare strane idee nell'animo della moglie sulle persone di Ferit e Nazli che vivranno un momento di unione dopo essere tornati insieme in albergo.

Hakan stanco della presenza in azienda di Ferit

Arriverà il momento di svolta per Nazli dopo l'arrivo del padre che le mostrerà la possibilità di darle i soldi fondamentali per l'apertura del ristorante. La sorella di Asuman sarà lieta di questa notizia e non perderà tempo per procedere con la firma dei documenti. Hakan non sopporterà la presenza dell'Aslan all'interno dell'azienda e cercherà una soluzione per allontanare l'uomo dal posto di lavoro, coinvolgendo nel piano la cantante Alya. Deniz si dimostrerà deciso a presentarsi a casa della chef e avrà la possibilità di fare la conoscenza del padre della giovane donna.

I preparativi per il ristorante della Piran

Nazli e Manami entreranno in possesso del ristorante ma faranno i conti con la decisione inaspettata di Ali. Si tratta del terzo socio in affari delle due donne che, all'ultimo momento, deciderà di vendere la parte di quota a una persona misteriosa. Alya penserà che sia arrivato il tempo di confidare la verità a Deniz in merito al rapporto tra Nazli e Ferit.

Si avvicineranno i preparativi per l'apertura del ristorante di Nazli e Hakan organizzerà un piano per far arrestare la moglie.